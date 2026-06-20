Quique y Óscar Álvarez, principales candidatos para devolver al Girona a Primera división

Los técnicos del filial gerundense ganan la carrera por el banquillo de Montilivi tras la salida de Míchel y el descenso a Segunda división, por delante de de alternativas como Lisci, Arrasate, Calleja o Aday Benítez

El Girona FC está a punto de cerrar su nuevo banquillo. Quique Álvarez, entrenador del filial, y Òscar Álvarez se han convertido en la opción mejor colocada para dirigir al primer equipo tras la salida de Míchel y el descenso a Segunda división.

La decisión llega en un momento clave para el club rojiblanco, obligado a reconstruir su proyecto en busca de regresar a Primera división. El objetivo será claro desde el primer día: recuperar la identidad perdida y pelear inmediatamente por el ascenso directo.

Quique Álvarez gana la carrera por el banquillo del Girona

El Girona ha mirado al mercado, ha valorado alternativas y ha escuchado nombres con experiencia, pero la solución parece estar dentro de casa. Quique Álvarez, hasta ahora al frente del Girona B, está muy cerca de asumir el reto más importante de su carrera.

Según adelantó Mundo Deportivo, Quique y Òscar Álvarez son los técnicos elegidos para liderar el nuevo proyecto rojiblanco. La SER también sitúa a ambos como la apuesta del club, a falta de que se terminen de cerrar los últimos detalles.

La noticia tiene una lectura potente para Montilivi. Después de un descenso doloroso, el Girona no quiere empezar de cero con un técnico ajeno al club, sino confiar en entrenadores que conocen la estructura, la cantera y la metodología que ha sostenido su crecimiento reciente.

Òscar Álvarez refuerza una apuesta de identidad en Montilivi

La presencia de Òscar Álvarez no es secundaria. Su relación con Quique y su conocimiento del ecosistema rojiblanco han sido factores importantes en una decisión que va más allá del nombre del primer entrenador.

El Girona entiende que la próxima temporada no será solo una cuestión táctica. Habrá que gestionar una plantilla tocada, un presupuesto distinto, posibles salidas importantes y la presión de competir en Segunda como uno de los clubes obligados a mirar hacia arriba.

Míchel deja un legado difícil de reemplazar en el Girona

El relevo llega después del final de una etapa enorme. Míchel abandonó el Girona tras cinco temporadas marcadas por el ascenso a Primera, la consolidación en LaLiga y una clasificación histórica para la Champions League. El entrenador madrileño se ha hecho cargo de la reconstrucción del Ajax.

El descenso cambió el cierre, pero no borra el peso de su legado. Precisamente por eso, la elección del nuevo cuerpo técnico era una de las decisiones más delicadas del verano. El Girona debía escoger entre una ruptura completa o una transición con raíces conocidas.

La apuesta por Quique Álvarez apunta a lo segundo. No significa copiar el ciclo anterior, sino intentar conservar parte de la cultura futbolística del club en una categoría que exige adaptación inmediata, dureza competitiva y mucha regularidad.

Lisci, Arrasate, Calleja y Aday Benítez pierden fuerza

Durante las últimas semanas aparecieron varias alternativas para el banquillo. Alessio Lisci, Jagoba Arrasate, Javi Calleja e incluso Aday Benítez formaron parte del ruido habitual de un mercado de entrenadores abierto y cambiante.

Sin embargo, los hermanos Álvarez nunca dejaron de estar bien posicionados dentro de la reflexión interna. La dirección deportiva ha valorado perfiles con más experiencia en la élite, pero también el riesgo de perder continuidad en un momento de reconstrucción.

Quique Cárcel afronta una reconstrucción decisiva

La elección del entrenador será el primer gran movimiento de un verano muy exigente para Quique Cárcel. La propiedad ha ratificado al director deportivo para liderar el regreso a Primera, pero el margen de error será reducido.

El Girona tendrá que decidir qué jugadores continúan, qué ventas son inevitables y qué refuerzos necesita para competir en una LaLiga Hypermotion larga, incómoda y muy diferente a la élite. La categoría no perdona proyectos indefinidos.

El Girona busca volver a Primera sin perder su esencia

El posible nombramiento de Quique Álvarez manda un mensaje claro. El Girona quiere volver a Primera, pero no quiere hacerlo de cualquier manera. La entidad busca recuperar solidez sin renunciar a una identidad que le permitió crecer durante la última década.

El reto será enorme. Segunda exige resultados inmediatos, pero también paciencia para sostener un proyecto durante meses de desgaste. La confianza en la cantera y en técnicos de la casa puede ayudar a reconstruir el vínculo emocional con la afición.

Salvo giro inesperado, Quique y Òscar Álvarez tomarán el mando de una temporada que medirá la madurez del Girona. La etapa de Míchel ya forma parte de la historia. Ahora empieza otra misión: transformar el golpe del descenso en el primer paso del regreso.