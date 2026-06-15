Javi Calleja, un nombre sobre la mesa que irrumpe en la carrera para ser el nuevo entrenador del Girona

Con Míchel ya en el Ajax y tres semanas de vacío en el banquillo, el club valora a Javi Calleja mientras el tiempo aprieta para planificar un verano lleno de decisiones clave. La portería, el futuro de Stuani y salidas como las de Witsel o Ter Stegen mantienen a Montilivi a la espera antes de afrontar la campaña en Segunda División

La carrera por ser el nuevo entrenador del Girona continúa con una intensa valoración desde Montilivi para elegir al candidato perfecto, que afrontará el reto de devolver al equipo a Primera División. Tras la salida de Míchel, que ya ha sido anunciado oficialmente como técnico del Ajax, diferentes nombres se encuentran en encima de la mesa, como son los casos de Javi Calleja, Alessio Lisci, García Pimienta y Borja Jiménez.

Sin embargo, el primero estaría "bien posicionado" para hacerse cargo del banquillo del Girona. Javier Calleja viene de dirigir a Al-Riyadh, del que salió el pasado mes de noviembre. Además, el técnico español cuenta con experiencia en equipos como el Villarreal, Alavés, Levante u Oviedo, por lo que tiene conocimiento de sobra en LaLiga EA Sports como en LaLiga Hypermotion, dónde debería de llevar el timón del club catalán.

El Girona entra en modo urgencia: tres semanas sin Míchel y aún sin entrenador

No está siendo nada fácil la elección del nuevo entrenador del Girona. La dirección deportiva apuntó en primera instancia a la figura de Carles Martínez, pero el técnico ha sido anunciado como técnico del Bayer Leverkusen, por lo que quedó descartada una opción que se encontraba sobre la mesa. Casi tres semanas después de la salida de Míchel, el club trabaja para cerrar la contratación del dirigente del banquillo del equipo de Montilivi.

Además, el tiempo corre en contra del Girona, ya que el club debe planificar la siguiente temporada, con decisiones importantes que tomar en el apartado de entradas y salidas. Para ello, será imprescindible la figura del entrenador, que contará con salidas dolorosas como la de Witsel, Ter Stegen pretendido precisamente por el Ajax de Míchel, u otros que acaban contrato como Vitor Reis, Thomas Lemar, Hugo Rincón y Claudio Echeverri.

Javi Calleja toma ventaja en la carrera del banquillo del Girona

Para ello, la persona encargada de tomar este tipo de decisiones en el Girona podría ser Javi Calleja, ya que el Diario Marca ha informado que estaría "bien posicionado" para ser finalmente el elegido. Además, el mismo medio ha explicado que el entrenador "vería con buenos ojos" cerrar su incorporación por el club catalán, que tiene que asumir el reto de la temporada Segunda División, aunque también cuenta con el interés del Leganés.

Sin embargo, el nombre de Javi Calleja no es el único que suena en las oficinas de Montilivi, ya que también aparece el de García Pimienta. El exentrenador de Sevilla o Las Palmas, entre otros, se encuentra libre y podría firmar por el Girona, ya que cuenta por su parte con pasado en el club canario en LaLiga Hypermotion. Además, el técnico catalán también está en la agenda de otros equipos como el Elche, tras la salida de Eder Sarabia.

La era post‑Míchel arranca con un Girona lleno de incógnitas

El Girona tiene abierto varios frentes, desde la salida oficial de Míchel. Uno de ellos será tratar el tema de la portería, ya que Rubén Blanco y Juan Carlos acaban contrato a final de temporada, al igual que un Ter Stegen que llegó cedido del Barcelona. De esta manera, la apuesta sería la de Paulo Gazzaniga, que firmó hasta 2027. Por otro lado, la reestructuración de la plantilla también pasa por resolver el futuro de Stuani.

El delantero uruguayo, a sus 39 años, afronta los últimos días con contrato en el Girona y su continuidad no está ni mucho menos decidida. Por ello, podría ser Javi Calleja u otro entrenador elegido el que finalmente decida el futuro de Stuani. Además, jugadores como Witsel ya han reconocido públicamente su deseo de salir del club, por lo que el belga, tras su participación en el Mundial podría mirar a un próximo destino en su carrera.