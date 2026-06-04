García Pimienta entra en escena como candidato real al banquillo del Girona

García Pimienta vuelve a tomar protagonismo en pleno mercado de fichajes: el Girona aprieta por definir su banquillo y mantiene contactos con el técnico catalán, al que tienen entre las opciones que podrían reactivar su carrera tras un año en silencio

García Pimienta sigue pendiente de cerrar su fichaje por un nuevo equipo tras su salida del Sevilla en 2025. El técnico de Barcelona espera una oportunidad que le satisfaga y dar luz verde. En este sentido, el entrenador de 51 años ha recibido intereses de equipos como el Elche, que logró la permanencia en Primera División. El ex de Las Palmas es una opción real tras la marcha de Eder Sarabia.

Sin embargo, ha habido un equipo que ha llamado especialmente a su puerta como ha sido el Girona, que por su parte descendió a Segunda. El club catalán se ha despedido oficialmente de Míchel, nuevo entrenador del Ajax, y ya pone el foco en firmar un sustituto de garantías. Sin embargo, el de García Pimienta no es el único nombre encima de la mesa, ya que Carles Martínez es otra de las opciones para el equipo de Montilivi.

El Girona entra en un verano con un nuevo entrenador y dos nombres ya sobre la mesa

El Girona apunta a un verano decisivo en su planificación deportiva. El club comenzará una nueva etapa sin Míchel, con el entrenador que le llevó a disputar la UEFA Champions League. Además, el futuro de algunos de los jugadores sigue sin estar claro a día de hoy, pero todo podría depender del nuevo dueño del banquillo de Montilivi. El elegido deberá asumir el reto en Segunda División y devolver al equipo a LaLiga EA Sports.

Para ello, desde la dirección deportiva del Girona trabajan para decidir el candidato final para dirigir al equipo la próxima temporada. Además, el tiempo corre en contra para el club catalán, ya que debe empezar a planificar la temporada y tomar decisiones en su plantilla con el objetivo de fortalecer el máximo la misma, en la que entran posibles fichajes que la entidad podría firmar. En este sentido, hay dos nombres encima de la mesa.

García Pimienta vuelve a escena: experiencia en Segunda y contactos que ya mueven al Girona

Uno de ellos no es otro que García Pimienta, que salió del Sevilla en abril de la temporada 2024/2025. El técnico catalán cuenta con experiencia en las categorías inferiores del Barcelona, así como en el Barça Athletic. Tras ello, el entrenador dio el salto al banquillo de Las Palmas, dónde estuvo desde la campaña 2021/2022 hasta la 2023/2024. Ese mismo año fue fichado por el conjunto nervionense.

Sin embargo, García Pimienta, que también suena para el Elche, cuenta con experiencia en Segunda División, un factor clave para el Girona el hecho de que el entrenador conozca la categoría y pueda asumir el desafío de ascender al equipo a LaLiga EA Sports. Además, el periodista Matteo Moretto ha explicado que se han producido contactos con el técnico de 51 años, siendo uno de los candidatos para aterrizar en el banquillo de Montilivi este verano.

Carles Martínes y García Pimienta se postulan como candidatos al banquillo del Girona

El Girona también mira hacia Carles Martínez, la otra opción que manejan desde la dirección deportiva para sustituir a Míchel. La fuente anteriormente citada ha apuntado que el club catalán le ha ofrecido al que fuera el entrenador del Toulouse un contrato de dos años, por lo que podría ser determinante para dar luz verde al movimiento. García Pimienta, por su parte, podría optar entre elegir un proyecto en Primera o Segunda División.

El ex del Sevilla ha estado esta última temporada sin dirigir a ningún equipo y, tras un año, fuera del foco mediático, podría dar el salto de nuevo a un banquillo. Además, la cercanía con respecto a su ciudad natal podría convencer a García Pimienta para aceptar el nuevo proyecto del Girona en Segunda División tras la salida oficial de Míchel.