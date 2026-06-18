La opción de Joel Roca en el mercado de fichajes para Rayo Vallecano y Osasuna

El futuro de Joel Roca puede ser una incógnita tras el descenso del Girona: pese a tener contrato hasta 2029, el extremo podría valorar una salida ya que Rayo Vallecano y Osasuna ya han preguntado por su situación

Joel Roca apunta a ser uno de los nombres propios en el mercado de fichajes del Girona. El centrocampista, pese a tener contrato hasta 2029, podría buscar una salida dado el descenso del club a Segunda División. Además, la dirección deportiva sigue sin cerrar el acuerdo con el nuevo entrenador tras la salida de Míchel, pese a que ya cuentan con diferentes perfiles encima de la mesa, como el de Javi Calleja.

Esta situación podría provocar que Joel Roca mire en busca de un nuevo destino, y todo parece que no le faltarán pretendientes al futbolista catalán. En este sentido, ha habido dos equipos de Primera División que ya han llamado a su puerta preguntando por su situación, como son el Rayo Vallecano y Osasuna. Ambos equipos vienen de anunciar a sus nuevos entrenadores, Beñat San José y Luis Miguel Ramis, respectivamente.

Rayo Vallecano y Osasuna preguntan por la perla del Girona tras una temporada irregular

Joel Roca no viene de tener su mejor temporada con el Girona. En 33 partidos, entre LaLiga EA Sports y Copa del Rey, el centrocampista de 21 años ha logrado tres goles y una asistencia, números inferiores a los que dejó la campaña anterior con el Mirandés, firmando seis tantos y tres pases de gol. Además, el jugador catalán podría estar buscando seguir en Primera División, aunque su contrato hasta 2029 podría complicar su salida.

Joel Roca es uno de los jugadores del Girona cuyo futuro es una incógnita, debido a los intereses de los diferentes equipos de Primera División. Situación diferente a la de otros jugadores como Witsel, que incluso ha confesado que quiere salir del club. Por ello, Rayo Vallecano y Osasuna podrían realizar una oferta de cara a la próxima temporada, ya que han preguntado, tal y como ha informado el periodista Matteo Moretto.

Joel Roca, opción para reforzar la banda izquierda del Rayo Vallecano

Por un lado, Beñat San José podría incluir a Joel Roca en el once titular del Rayo Vallecano, dónde encajaría en una alineación con otros nombres como Jorge de Frutos, Isi Palazón, Álvaro García y Alemao en la parcela ofensiva. El centrocampista ha solido jugar con Míchel en banda izquierda, intercambiándose la posición con Bryan Gil y ayudándose en el medio con Iván Martín y Ounahi, principalmente.

Joel Roca ha podido jugar durante la temporada en un 4-2-3-1 y en un 4-3-3 dependiendo del esquema que Míchel considerara. En cualquier caso, el jugador catalán comenzaba desde la izquierda, preferiblemente a pierna cambiada para ayudar en su amenaza al gol. Por otro lado, cabe recordar que el centrocampista de 21 años renovó el año pasado hasta 2029, siendo una de las principales apuestas del Girona de cara al futuro.

Joel Roca abre su futuro tras el descenso del Girona

Sobre ello habló Joel Roca, confesando el proyecto que tiene el club, que tiene que afrontar una difícil temporada como es en Segunda División, tras acabar la temporada en la decimonovena posición de la tabla: "Desde que entré en el Girona he tenido muy claro lo que quería el club de mí. Tenía un proyecto muy grande. He tenido ganas de llegar y jugar en el primer equipo desde que era infantil".

De esta manera, el futuro de Joel Roca se abre, ya que cuenta con el interés de Osasuna, que dará salida en este mercado de fichajes a Víctor Muñoz, que va a firmar por el Liverpool. La salida del internacional con España le podría dejar un hueco interesante en la parcela ofensiva del conjunto de Luis Miguel Ramis, ya sea por banda derecha o izquierda. Alessio Lisci ha tendido a apostar por Rubén García y Aimar Oroz también.