Joan García, Eric García y Gordon vuelven de sus vacaciones antes de tiempo

Los tres jugadores mundialistas, que debían regresar el próximo miércoles, ya se han entrenado este domingo en la Ciutat Esportiva Joan Gamper

Aunque hasta el próximo miércoles 12 de agosto tienen vacaciones los jugadores del FC Barcelona que alcanzaron las semifinales y finales del Mundial, algunos de ellos se está incorporando antes de tiempo al trabajo. Es el caso de Joan García, Eric García y Anthony Gordon, quienes ha trabajado este domingo en la Ciutat Esportiva Joan Gamper en una jornada de descanso para la primera plantilla tras el doble amistoso contra el Udinese y el Nottingham Forest.

Detalles de los jugadores que quieren ir poniéndose a punto para la nueva temporada que deben afrontar con el FC Barcelona que, oficialmente, arrancará el próximo 23 de agosto con el duelo en el Martínez Valero ante el Elche. A Joan García, Eric García y Anthony Gordon se le suma Gavi, quien regresó al trabajo el pasado jueves. Los cuatro han realizado este domingo una sesión individual combinando el trabajo de gimnasio y un circuito físico sobre el césped con balón.

La primera plantilla volverá al trabajo este lunes tras la jornada de descanso de este domingo. Lo hará ya con Joan García, Eric García, Gavi y Anthony Gordon a las órdenes de Hansi Flick. Una intensa semana de preparación, con sesiones dobles previstas para el miércoles y el jueves, y que terminará con el amistoso que disputará el domingo 16 de agosto contra el Basilea en St. Jakob-Park, penúltima prueba antes del Trofeo Joan Gamper contra el Al-Ahly egipcio.

Primer entrenamiento de Gordon como azulgrana

Aunque no haya sido a las órdenes de Flick, Gordon ha completado este domingo su primer entrenamiento como futbolista del Barcelona. El extremo fue fichado antes de comenzar el Mundial, con una importante apuesta de 70 millones de euros más 10 en variables que el club catalán paga al Newcastle. El inglés, que alcanzó las semifinales en la Copa del mundo con su selección, está llamado a ser una de las referencias ofensivas del equipo y suple a su compatriota Marcus Rashford.

Para los próximos días está prevista la incorporación del resto de los mundialistas que estaban de vacaciones. Es el caso del francés Jules Koundé, así como de los españoles Pau Cubarsí, Pedri González, Dani Olmo, Lamine Yamal y Ferrán Torres, cuyo futuro apunta a que se encamina hacia el PSG. Estos cinco jugadores regresan después de convertirse en campeones del mundo con la selección española que se impuso en la final a Argentina el pasado 19 de julio.

El trabajo en paralelo de la dirección deportiva del FC Barcelona

Todo mientras tanto trabaja la dirección deportiva del FC Barcelona encabezada por Deco. Con numerosos asuntos sobre la mesa. Desde culminar el fichaje de Rodri Hernández, cuyas negociaciones con el Manchester City siguen abiertas, pasando por resolver lo que sucederá con el señalado Ferrán Torres, quien podría terminar en el PSG con Luis Enrique.

También queda por resolver el asunto del delantero y si finalmente es Julián Álvarez el jugador que llegará al Camp Nou para esa posición. De la misma la salida de Ronald Araujo como cedido al Liverpool podría activar la llegada de un central en el Barcelona.