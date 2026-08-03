Jadon Sancho pasa de valer 85 millones a entrenar en la décima división inglesa

El extremo inglés, libre tras salir del Manchester United, con pasado en Borussia Dortmund y campeón de la Europa League con el Aston Villa y la Conference League con el Chelsea, utiliza las instalaciones de Valley Road mientras estudia ofertas

Jadon Sancho, de 26 años, se entrena durante estos días en las instalaciones del Flixton FC, club de la décima categoría inglesa situado a pocos minutos de Carrington. El extremo mantiene allí su puesta a punto después de quedar libre el 30 de junio al finalizar su contrato con el Manchester United.

El inglés, que llegó a ser una gran promesa europea, maravillando en el Borussia Dortmund, estancó su progresión en los Diablos Rojos y, a pesar de conquistar la Europa League con el Aston Villa y la Conference League con el Chelsea, no ha logrado encontrar un nuevo equipo para relanzar su carrera.

Flixton y Jadon Sancho desactivan el fichaje más improbable del verano

La presencia de un futbolista por el que el Manchester United pagó 73 millones de libras, unos 85 millones de euros, causó un lógico revuelo en un equipo que compite diez escalones por debajo de la Premier League. La información fue adelantada por The Sun, después de que Sancho apareciera entrenándose en solitario sobre el césped de Valley Road.

La repercusión obligó al Flixton a aclarar una situación que había generado toda clase de comentarios en Inglaterra. "Jadon no estuvo a prueba con el club ni participó en ninguna conversación para un traspaso", señaló su propietario, Christopher Garcia.

El dirigente explicó que el jugador realizó una sesión privada para conservar su condición física y preparar "el siguiente capítulo de su carrera". También destacó su comportamiento con los jóvenes aficionados, con quienes se fotografió y firmó autógrafos después del entrenamiento.

La historia de Valley Road, con Sir Alex Ferguson y Christopher Garcia como protagonistas

Sancho no eligió las instalaciones por casualidad. Valley Road se encuentra a unos diez minutos en coche de Carrington, donde el extremo trabajó durante su etapa en el Manchester United. El campo, con capacidad para alrededor de 2.000 espectadores, ha sido remodelado recientemente.

El recinto también guarda una curiosa relación con Old Trafford. Sir Alex Ferguson participó en su inauguración en 1995 y Rhodri Giggs, hermano de Ryan Giggs, ejerce ahora como asistente del cuerpo técnico del Flixton.

La entidad permaneció inactiva desde 2012 hasta su recuperación en 2025, impulsada por el empresario estadounidense Christopher Garcia. Antes de esa inversión, Valley Road había quedado reducido a partidos de fútbol amateur y llegó a ponerse a la venta por 500.000 libras.

Sancho quedó sorprendido por el resultado de la transformación. "Es la primera vez que veo un campo tan bueno por esta zona, aparte de los del United y el City", comentó durante su visita. Incluso se comprometió a regresar como espectador para presenciar uno de los próximos encuentros del equipo.

Manchester United pagó 85 millones por Jadon Sancho en 2021

La escena resulta difícil de imaginar al recordar el estatus con el que Sancho regresó a Inglaterra en 2021. El Manchester United lo convirtió en uno de los fichajes más caros de su historia después de que el atacante deslumbrara con el Borussia Dortmund.

En su primera etapa en Alemania acumuló 50 goles en 137 partidos con el primer equipo y llegó a firmar 20 tantos durante la temporada 2019/20. Su facilidad para desbordar, asistir y aparecer dentro del área lo situó entre los jóvenes más cotizados de Europa.

Nada de aquello tuvo continuidad en Old Trafford. Sancho terminó su relación con el United con 12 goles y seis asistencias en 83 encuentros. Su enfrentamiento público con Erik ten Hag en 2023, después de ser apartado de una convocatoria por su rendimiento en los entrenamientos, abrió una fractura que nunca llegó a cerrarse por completo.

El club recurrió a tres cesiones consecutivas antes de confirmar su salida como agente libre. Cinco años después de invertir una cantidad millonaria, el Manchester United no recibió compensación alguna por su marcha.

Dortmund, Chelsea y Aston Villa ofrecieron tres finales, pero ningún hogar

La paradoja de Sancho es que su desplome en el United convivió con tres finales continentales consecutivas. Regresó cedido al Borussia Dortmund y disputó la final de la Champions League de 2024. Un año más tarde levantó la Conference League con el Chelsea, marcando ante el Betis en el partido por el título.

Su tercera escala fue el Aston Villa. El equipo de Unai Emery conquistó la Europa League de 2026 y Sancho participó en la final, aunque únicamente durante los últimos nueve minutos. Cerró la campaña con un gol y tres asistencias en 39 apariciones, de las cuales solo 18 fueron como titular.

Ni Chelsea ni Aston Villa transformaron sus cesiones en un contrato permanente. El conjunto londinense llegó a pagar una penalización de cinco millones de libras para evitar una obligación de compra cercana a los 25 millones. Esa decisión ya anticipaba el principal obstáculo que condiciona ahora su futuro: la distancia entre el prestigio del nombre, el salario y su rendimiento reciente.

Al-Rayyan, Borussia Dortmund y Arabia Saudí señalan las posibles salidas

Sancho continúa teniendo mercado, pero todavía no ha encontrado una propuesta capaz de convencerle. Al-Rayyan ha realizado consultas para llevarlo a Catar y la liga saudí aparece como una alternativa económicamente poderosa. La Roma también estudió su incorporación antes de que quedara libre.

El extremo preferiría mantenerse en una competición europea de primer nivel. Una tercera etapa en el Borussia Dortmund sería el escenario más familiar, aunque la operación dependería tanto del proyecto deportivo como de una importante rebaja de sus pretensiones salariales.

La edad sigue jugando a su favor. Sancho tiene 26 años, suma 23 internacionalidades con Inglaterra y conserva unas condiciones técnicas que pocos agentes libres pueden ofrecer. Sin embargo, su próximo contrato deberá responder a una pregunta que ni Dortmund, Chelsea ni Aston Villa quisieron afrontar: cuánto está dispuesto a arriesgar un club para recuperar al futbolista que alguna vez valió 85 millones.

Mientras llega esa respuesta, uno de los grandes talentos de su generación trabaja lejos de los focos, en el campo de un equipo de décima categoría. No está a prueba ni piensa competir allí, pero la fotografía retrata el desplome sufrido desde su llegada a Old Trafford.