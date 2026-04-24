Sancho se acerca al Dortmund y el club estudia su regreso

Jadon Sancho valora regresar al Borussia Dortmund mientras el club decide si da el paso definitivo por su fichaje

El futuro de Jadon Sancho vuelve a situarse en el centro del mercado. El atacante inglés ha dado el visto bueno inicial para regresar al Borussia Dortmund, el club donde mostró su mejor versión. Según informaciones procedentes de Alemania, ambas partes ya han mantenido contactos directos y cuentan con datos económicos claros sobre una posible operación.

El futbolista, actualmente con varias propuestas sobre la mesa, contempla seriamente volver a la Bundesliga. Sin embargo, la decisión definitiva no depende solo de él, sino del propio Dortmund, que debe valorar si da el paso final y presenta una oferta formal.

El club estudia el movimiento con cautela

Dentro de la estructura deportiva del conjunto alemán, el posible fichaje genera consenso, aunque todavía no hay una decisión firme. El entrenador Niko Kovač ya ha mostrado su aprobación interna, considerando que Sancho podría encajar en su proyecto. Aun así, la última palabra recaerá en los despachos, donde figuras como Lars Ricken analizan cada detalle de la operación.

El Dortmund lleva semanas diseñando su plantilla para la próxima temporada, en un contexto de cambios en la dirección deportiva. La salida de Sebastian Kehl y la llegada de Nils-Ole Book marcan una nueva etapa en la planificación del club.

Un rendimiento discreto en su última etapa

Durante la presente campaña, Sancho ha jugado como cedido en el Aston Villa, donde ha acumulado 31 apariciones, con un balance modesto de un gol y tres asistencias. Estas cifras contrastan con el nivel que exhibió en su anterior etapa en Dortmund, lo que alimenta la idea de que un regreso podría ayudarle a recuperar su mejor versión.

Pese a su rendimiento irregular, el talento del extremo sigue siendo indiscutible, y varios clubes europeos han mostrado interés en incorporarlo.

El factor económico, clave en la operación

Uno de los principales obstáculos para cerrar el fichaje es el aspecto financiero. Sancho mantiene un contrato elevado con el Manchester United, que finaliza el próximo 30 de junio. El club inglés, según diversas fuentes, no tendría intención de ampliar su vínculo, lo que abre la puerta a una salida.

No obstante, el jugador debería aceptar una reducción significativa de su salario, estimado en unos 15 millones de libras anuales. En su anterior cesión al Dortmund, el club alemán solo asumió una parte de ese sueldo, lo que obliga ahora a replantear las condiciones.

Una decisión que marcará el mercado

El posible retorno de Sancho representa una operación estratégica tanto para el jugador como para el Dortmund. Por un lado, el inglés busca relanzar su carrera en un entorno que ya conoce; por otro, el club alemán valora incorporar a un futbolista con talento probado, pero con riesgos evidentes.

Con varias ofertas en juego y negociaciones abiertas, el desenlace dependerá de la capacidad del Dortmund para equilibrar ambición deportiva y viabilidad económica.