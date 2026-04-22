Arbeloa tiene pie y medio fuera del Real Madrid y en Alemania apuntan a otro candidato para sustituirlo

El club blanco está a punto de sumar otro año sin ganar un solo título. Arbeloa no ha convencido lo más absoluto ya que ha tenido derrotas sonadas, como en la Copa del Rey contra el Albacete, lo que hace que el Real Madrid está en busca activa de entrenador, siendo Sebastian Hoeness uno de los que más gusta

El Real Madrid está muy cerca de sumar otro año sin ganar títulos. Después de varios descalabros en competiciones importantes, siendo el más sonado el de la Copa del Rey contra el Albacete Balompié, el club blanco está en busca activa de nuevo entrenador porque Álvaro Arbeloa no está terminando de convencer. El Real Madrid está peinando el mercado para encontrar a un técnico que enderece el rumbo de una plantilla que no termina de dar su mejor nivel. Una de las soluciones puede estar en Alemania en donde apunta que el Real Madrid tiene en su lista corta a Sebastian Hoeness, del Stuttgart.

Sebastian Hoeness, del Stuttgart, uno de los candidatos a entrenar al Real Madrid

El Real Madrid está por labor de dar un giro de timón al banquillo una vez que acabe esta temporada. Todo hace indicar que el equipo blanco se va a quedar sin ganar títulos, ya que LaLiga la tiene muy complicada, y por tanto, si no hay cambio de idea, se va a prescindir de los servicios de Álvaro Arbeloa. El actual técnico del Real Madrid es un hombre de club y, por ahora, se mantiene el margen de rumores, si bien es cierto que sabe que tiene pie y medio fuera. "Es una decisión que a mí no me compete. No me preocupa nada mi futuro. Me preocupan estos siete partidos y en especial el de mañana (en clara referencia al choque contra el Deportivo Alavés)", afirmó en la previa.

El Real Madrid se está moviendo en el mercado de fichajes en busca de un entrenador y uno que maneja es Sebastian Hoeness según informa Bild, uno de los medios de comunicación más importantes de Alemania. Uno de los motivos que hace que el Real Madrid se haya fijado en este técnico alemán de 43 años es que el Stuttgart despliega un gran juego a pesar de no contar con estrellas muy conocidas.

Con contrato en el Stuttgart hasta el 30 de junio de 2028, Sebastian Hoeness es un entrenador que se ha formado en la cantera del Bayern Munich. De ahí dio el salto al profesionalismo de la mano del Hoffenheim, para luego dar el salto al Stuttgart que en esta temporada va en la cuarta posición en la Bundesliga, teniendo, de nuevo, muy cerca la clasificación para disputar una nueva edición de la UEFA Champions League.

Los otros candidatos que maneja el Real Madrid para ser su entrenador la próxima temporada

Sebastian Hoeness se suma a una lista de nombres que son candidatos para convertirse en entrenador del Real Madrid la próxima temporada.

El club blanco quiere fichar a un técnico con sello propio y que enderece el rumbo. Ya han sido relacionados técnicos de la talla de Jürgen Klopp o José Mourinho, pero, de momento, no hay nada en firme.