Arbeloa insiste con su futuro en el Real Madrid: "A mi no me compete"

El técnico se mostró tranquilo en la previa de la jornada 33 ante el Deportivo Alavés cuando fue cuestionado sobre su continuidad en el Santiago Bernabéu. "Me preocupan estos siete partidos"

El Real Madrid, como suele ser habitual cada vez que se da la eliminación de la Champions League, vive un duelo que se superará una vez que la pelota vuelta a rodar y las victorias lleguen. Este próximo miércoles el Real Madrid de Arbeloa tendrá esa oportunidad recibiendo en el Santiago Bernabéu al Deportivo Alavés. Será la primera vez después de que los blancos quedasen eliminados de la Champions League que el Bernabéu dictará sentencia con los jugadores y con un Arbeloa del que se habla más de su futuro que de lo que queda de Liga.

Este lunes, Arbeloa fue cuestionado en rueda de prensa sobre su futuro y el que fuese técnico del Castilla insistió en que su única preocupación es hacer lo máximo posible en las siete jornadas que quedan de LaLiga EA Sports. Los blancos corren un serio peligro de quedarse esta temporada sin tocar plata, algo sumamente complicado de digerir en el Santiago Bernabéu, acostumbrado a ganar títulos cada año.

El futuro de Álvaro Arbeloa en el Real Madrid

Arbeloa se mostró muy práctico cuando fue preguntado por su futuro y tiró de la clásica respuesta que aboga por darle la responsabilidad a quien la tiene verdaderamente. "Es una decisión que a mí no me compete. No me preocupa nada mi futuro. Me preocupan estos siete partidos y en especial el de mañana", declaró el técnico del Real Madrid.

Además, Arbeloa recordó que las preguntas las hacemos los periodistas y no el mismo cuando se habla de su futuro en la casa blanca: "Las preguntas las hacéis vosotros, no yo, y sois libres de preguntar. A mí me preocupan estos siete partidos, empezando por el de mañana".

Arbeloa tiene comunicación continua con el Real Madrid

Arbeloa insistió en que tiene comunicación continua con el club pero que la decisión de que siga el próximo año no le compete a él: "Digo lo mismo. Son decisiones del club. Yo tengo comunicación directa todas las semanas con el club y tengo una grandísima relación, pero el único futuro que me preocupa es el de mañana. Son siete partidos más importantes de lo que pueda parecer. Lo tenemos que demostrar mañana".

El técnico del Real Madrid Álvaro Arbeloa en la banda de Allianz Arena durante el encuentro de vuelta de cuartos de Champions League de la 2025/26

Arbeloa llegó al Real Madrid desde el Castilla a mitad de campaña y para el técnico de los blancos eso es un condicionante importante además de las lesiones que ha sufrido el plantel: "No es lo mismo llegar a mitad de temporada, está claro, y con circunstancias como las lesiones. Pero no merece más reflexión algo que para mí es evidente. Tenemos una gran plantilla. No creo que haga falta una revolución para poder luchar por títulos. Volveremos a pelear por ganar".

El trago de la eliminación de Champions League a manos del Bayern de Múnich

Arbeloa fue preguntado por cómo ha pasado estos últimos días después de quedar eliminado de la Champions League. El técnico dejó claro que tiene fuerzas para seguir adelante y afrontar con positividad lo que resta de temporada: "Bien, muy bien. Os agradezco el interés. Me considero una persona con mucha fuerza y energía. He sentido el orgullo que tiene el madridismo por el partido que hizo el equipo el miércoles. Espero un Bernabéu mañana en familia, unido y orgulloso de cómo jugó el equipo. El sentimiento en la calle es que nos privaron de estar en semifinales. Eso es lo que he podido sentir".

El runrun en torno al futuro de Álvaro Arbeloa en el Real Madrid es lógico y normal. En las dos últimas campañas en las que el conjunto blanco no consiguió ningún título (2024/25 y 2020/21) terminaron ambas con la salida de los entrenadores que en ese momento mandaba. El pasado curso fue Carlos Ancelotti y en la 2020/21 fue Zinedine Zidane.