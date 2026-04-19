El Real Madrid y una travesía sin rumbo claro a la que podría poner fin el Barcelona

El cuadro de Arbeloa se ejercitó este domingo en Valdebebas pensando ya en el próximo duelo ante el Deportivo Alavés y viendo como un tropiezo podría dejar LaLiga EA Sports a merced de los de Hansi Flick en la jornada 35

El Real Madrid de Álvaro Arbeloa se despidió el pasado miércoles de poder estar entre los cuatros mejores de este curso en la Champions League tras quedar en nada su remontada ante el Bayern de Múnich en la vuelta de cuartos de la competición. El Real Madrid estuvo muy cerca pero los blancos han dicho adiós a casi cualquier opción de un título más pronto de lo habitual.

El Real Madrid solo tiene opciones matemáticas de ganar LaLiga EA Sports pero a falta de 21 puntos por disputarse y con el Barcelona a nueve, parece poco probable una caída tan estrepitosa de los culés y sobre todo menos aún que los de Arbeloa no fallen en la siete últimas jornadas de campeonato. Con esa tesitura, el equipo entrenó este domingo con la mirada puesta en el encuentro de este próximo martes ante el Deportivo Alavés.

El Real Madrid se reencuentra con el Santiago Bernabéu con el batacazo de Champions League presente

El Real Madrid, al igual que le sucede a su eterno rival, el Barcelona, solo tiene por delante el calendario de Liga para acabar la temporada. La principal diferencia entre merengues y culés radica en que los de Arbeloa terminarán el curso posiblemente en blanco y los de Flick con el título de la Supercopa de España que lograron precisamente ante los madridistas allá por el mes de enero y también es altamente probable que se alcen con el título de Liga.

En esta situación y con siete jornadas por delante aún en LaLiga EA Sports, el Real Madrid puede vivir un tramo final de temporada que se le puede hacer muy largo. El cuadro de Arbeloa vivirá ahora tres encuentros ante Deportivo Alavés en el Santiago Bernabéu, frente al Real Betis en La Cartuja y nuevamente a domicilio ante el Espanyol en Cornellá, que pueden marcar sus posibilidades de arrebatarle el título de Liga al Barcelona.

La jornada 35 ante el Barcelona puede marcar el 'final' de Liga para el Real Madrid

La diferencia después de 31 jornadas entre Barcelona y Real Madrid es de nueve puntos por lo que si los blancos son capaces de hacer un pleno de victorias en los tres encuentros citados anteriormente y los culés por su parte no hacen lo propio en sus duelos ante Celta de Vigo, Getafe y Osasuna, esa ventaja podría reducirse. Ahí es cuando el encuentro de la jornada 35 en el Spotify Camp Nou podría adquirir una mayor trascendencia ya que los de Arbeloa estarían en disposición de recortar hasta tres puntos más.

Esto en el mejor de los casos para el Real Madrid pero si los blancos no son capaces de mantener la tensión competitiva en las próximas tres jornadas y no suman los nueve en juego, el Barcelona tendría en su mano asestar un golpe definitivo a LaLiga e incluso conseguir el título de manera definitiva en el partido de la jornada 35.

Para que eso no pase, el Real Madrid se ha ejercitado esta mañana y una de las buenas noticias que ha dejado la sesión de los blancos ha sido la aparición de Rüdiger tal y como se ha podido ver en las imágenes ofrecidas por la televisión oficial del club blanco.