La 'mala costumbre' que dejó Ancelotti en el Real Madrid y en la Champions League

El actual seleccionador de Brasil llevó a tres semifinales consecutivas al cuadro del Santiago Bernabéu aunque el pasado año no logró entrar en la penúltima ronda

El Real Madrid firmó este pasado miércoles su segundo fracaso consecutivo en la Champions League. El cuadro de Álvaro Arbeloa vendió muy cara su derrota y a punto estuvo de firmar una de esas noches para la memoria del conjunto blanco en la Champions League. Quizás el 4-2 ante el Bayern de Múnich no hace justicia para el Real Madrid pero esta segunda eliminación consecutiva de la Champions League solo hace poner más en valor si cabe lo que consiguió campañas atrás el hoy seleccionador de Brasil, Carlo Ancelotti.

Carlo Ancelotti, uno de los entrenadores que más éxitos le ha dado al Real Madrid en su historia reciente junto a Zinedine Zidane, cayó en semifinales de la Champions League el pasado curso con los blancos. Ese fue quizás el punto de inflexión para que el Real Madrid y el técnico brasileño separasen sus caminos ya que el pelear hasta el final en al Champions League es prácticamente una obligación para el cuadro merengue.

Ancelotti firmó tres semifinales de Champions League consecutivas con el Real Madrid

Si nos tenemos a la historia del Real Madrid en la Champions League y sus 15 entorchados europeos, puede parecer sencillo llegar a alzarse con la denominada 'orejona'. Además el Real Madrid, de la mano de Ancelotti, alcanzó en las últimas cuatro temporadas, hasta en tres ocasiones las semifinales. Ese Real Madrid de Ancelotti llegó a semifinales de la Champions League en un total de cuatro ocasiones sumando las dos etapas el técnico italiano al frente del barco merengue pero las últimas tres, además, fueron de manera consecutiva.

Solo el Manchester City en la temporada 2022/23 fue capaz de evitar que el Real Madrid se metiese en una nueva final de Champions League tras la que alcanzó en el curso anterior con Ancelotti. El siguiente curso, en la 2023/24, el Real Madrid se cruzó con el Bayern de Múnich que le eliminó este pasado miércoles y si consiguió el pase a la final y el título, tal y como ocurrió en la 2021/22. La primera vez que el Real Madrid logró meterse en semifinales de Champions League de la mano de Ancelotti fue en la 2013/14 y además, los blancos se hicieron con el título final.

Una temporada en blanco para el Real Madrid y Álvaro Arbeloa

El Real Madrid, salvo caída monumental del Barcelona en Liga, terminará la temporada sin títulos y eso en el Santiago Bernabéu no suele ser una buena noticia, sobre todo para el entrenador que esté al frente en ese momento. En este caso es Álvaro Arbeloa, que cogió al equipo a mitad de temporada después del despido de Xabi Alonso y que no ha conseguido meter al equipo en las semifinales de Champions League tras caer eliminado ante el Bayern de Múnich.

El propio Arbeloa habló este pasado miércoles sobre su continuidad en el Real Madrid y se mostró comprensivo con cualquier decisión del club: "No me preocupa en absoluto y entenderé todas las decisiones que pueda tomar el club, las entenderé perfectamente y, como he dicho, soy un hombre de la casa que siempre, bueno, si estoy dolido hoy no es por mí, es por el Real Madrid, porque este año no vamos a ganar la decimosexta. Estoy dolido por los jugadores, como he dicho antes, por el club, por la afición y no por mí, porque me preocupa muy poco mi futuro. Desde que me he sentado en esta silla me ha preocupado, bueno, no ha sido ni una mínima preocupación y, como he dicho antes, siento que he hecho todo lo que he podido para intentar ayudar a mis jugadores a ganar cada día".

Además, Arbeloa insistió en que no pensaba en su futuro en el Real Madrid y sí en el bien del propio club: "Ahora mismo no estoy pensando absolutamente en nada de eso y, bueno, como vuelvo a repetir, es decisión del club y soy hombre del club y lo único que quiero es que gane el Real Madrid independientemente de quién esté sentado en el banquillo".