Valdano da por 'muerto' a Arbeloa: "El Madrid necesita fichajes, eso es indudable"

El analista argentino se mostró muy crítico con la decisión de expulsar a Camavinga y vaticinó cambios importantes en el Real Madrid en las próximas semanas

Experto como pocos en la actualidad del Real Madrid, Jorge Valdano no esconde que el equipo actual necesita una renovación después de dos temporadas en blanco tras confirmarse la eliminación en Champions, dejando claro que la primera pieza en caer debería ser el entrenador, Álvaro Arbeloa.

El analista argentino, quien defendió los colores del Real Madrid como futbolista entre 1984 y 1987 y posteriormente como entrenador entre 1994 y 1996, leyó la eliminación blanca en el Allianz con un tono tan elegante como crítico en su intervención habitual en Movistar Plus.

Valdano compartió una reflexión muy profunda sobre la situación estructural del club. En este sentido, fue claro al señalar la necesidad de incorporar nuevos futbolistas de primer nivel al conjunto actual. "El equipo necesita fichajes. Eso es indudable". Sus palabras apuntan a la urgencia de reforzar determinadas posiciones que, según su criterio, han evidenciado carencias a lo largo de la temporada.

El argentino también abordó la incertidumbre que rodea al banquillo, dando por descartada la continuidad del técnico. "En cuanto a Álvaro Arbeloa, necesitamos un tiempo para saber cuál es la posición del club, pero este es un club que ya sabemos que vive muy pegado al resultado...", deslizó. En esa misma línea, advirtió que "si de aquí a final de temporada ese resultado no llega, seguramente el entrenador sea uno de los que pague las consecuencias". El propio técnico no tardó en darle la razón en su comparecencia en sala de prensa en el Allianz, una intervención que tuvo mucho sabor a despedida.

Finalmente, Valdano subrayó la necesidad de una intervención decidida por parte de la dirección del club para corregir los desequilibrios detectados durante la campaña. "No es un debate para abrir esta noche, pero el equipo necesita de la intervención del club para fortalecer algunas zonas del campo que, me da la sensación que no esta noche, pero sí a lo largo de la temporada, el equipo ha ido denunciando".

Dos temporadas sin títulos

Este diagnóstico se enmarca en un contexto especialmente delicado para el Real Madrid, que afronta el cierre de un ciclo tras encadenar dos temporadas sin títulos relevantes. Hay que recordar que esta temporada no levantará un solo trofeo y que en la 24/25 solo ganó Supercopa de Europa y Copa Intercontinental de la FIFA. La eliminación europea ante el Bayern no hace sino acentuar la percepción de que el equipo necesita abrir una nueva etapa, basada en una renovación tanto en el plano deportivo como en la dirección técnica.

El exentrenador argentino puso también el foco en la polémica actuación arbitral, especialmente en la expulsión de Eduardo Camavinga, una acción que, a su juicio, condicionó de manera decisiva el desarrollo del encuentro. Valdano fue contundente. "La expulsión de Camavinga precipitó los acontecimientos. Para mí es un doble error del árbitro. Error al sacarle tarjeta amarilla y error al no saber que esa tarjeta amarilla ya era la segunda".

Asimismo, cuestionó la severidad de la decisión adoptada por el colegiado Slavko Vincic, señalando que "parece que ha sido una sanción demasiado fuerte para un partido de esta categoría, y para una acción que no merecía ese rigor disciplinario".