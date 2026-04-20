El Celta de Vigo, atento al regreso del Deportivo de La Coruña, pero sin Lucas Pérez

En mayo de 2018 se enfrentaron por última vez vigueses y deportivistas con empate a uno en Balaídos con gol en el alargue del hoy jugador del Cádiz. Los de Antonio Hidalgo ocupan puestos de play off de ascenso a Primera en LaLiga Hypermotion a falta de siete jornadas para el final de la Liga regular

Celta de Vigo y Deportivo de La Coruña han sido protagonistas en más de 100 ocasiones de uno de los derbis más calientes del panorama nacional. Ya sea en Balaídos o en Riazor, Celta de Vigo y Deportivo de La Coruña solían llevar la pasión al límite la pasión por el fútbol en el norte de España. El descenso del Deportivo de La Coruña desde Primera a Segunda división supuso el punto y final, por el momento, del derbi entre deportivistas y celtistas.

El Celta de Vigo no ha abandonado el fútbol de Primera desde que regresase desde el fútbol de plata en la temporada 2011/12 y el Deportivo de La Coruña por su parte, con un descenso a Primera RFEF inclusive, está en Segunda desde ese fatídico descenso de 2018. Ahora los coruñeses están más cerca que nunca de volver a Primera ya que están en puestos de play off de ascenso en LaLiga Hypermotion a falta de siete jornadas para el final de Liga.

El derbi entre Celta de Vigo y Deportivo de La Coruña, más cerca que nunca que volver

Si nos atenemos al momento que viven Celta de Vigo y Deportivo de La Coruña en la actualidad, se podría decir que la distancia entre ambos es más que importante. En Balaídos disfrutaban hasta hace pocos días de la Europa League mientras que en Riazor tienen que batallar cada fin de semana con la complejidad e igualdad de LaLiga Hypermotion. A pesar de esta desigualdad de categoría que existe hoy en día, a buen seguro que un enfrentamiento entre celestes y blanquiazules no estaría exento de tensión por tratarse de un derbi.

El gol de Lucas Pérez como último recuerdo entre Celta de Vigo y Deportivo de La Coruña

La última vez que Celta de Vigo y Deportivo de La Coruña se vieron en un partido oficial fue el 5 de mayo de 2018 durante la jornada 36 de Primera división. El Deportivo de La Coruña estaba metido en puestos de descenso y su caída a Segunda ya era una realidad que dictaminaban las matemáticas (el Espanyol le aventajaba en 12 puntos a falta de nueve en juego).

Lucas Pérez en el año 2017 con la camiseta del Deportivo de La Coruña

Ese día, un Celta de Vigo que aún apuraba sus opciones de entrar en Europa (previa de la UEFA) ya que tenía al séptimo clasificado (Sevilla) a solo seis puntos de diferencia, se adelantó a los 13 minutos gracias a un gol de Maxi Gómez. Cuando Balaídos celebraba el triunfo de su Celta de Vigo, toda una leyenda del Deportivo de La Coruña que hoy viste la camiseta del Cádiz como es Lucas Pérez hizo el gol del empate en el añadido. Ese punto le sirvió de poco al Deportivo de La Coruña más allá de la satisfacción de aguar la fiesta a su eterno rival y al Celta le impidió pelear de forma matemática por entrar en Europa en las dos últimas jornadas.

La igualdad como tónica entre Celta de Vigo y Deportivo de La Coruña

La tensión entre Deportivo de La Coruña y Celta de Vigo en el derbi gallego se ha visto traducida en una igualdad real en números. Así, deportivistas y celtiñas se han enfrentado en un total de 120 encuentros oficiales con 30 empates y 45 victorias para uno y otro lado. A pesar de esta igualdad, el Deportivo de La Coruña, que en caso de ascender a Primera se vería las caras con el Celta casi 10 años después, no vence a los vigueses desde la temporada 2015/16. Con un 2-0 y otra vez con uno de los dos goles llevando la firma de Lucas Pérez y otro de Jonny Otto, los deportivistas vencieron en Riazor.