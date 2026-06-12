El primer tributo del Celta a Iago Aspas en su último baile

El delantero de Moaña, que el próximo verano colgará las botas tras una extensa carrera, protagonista en la campaña de abonos que la entidad celeste lanzaba para la campaña 26/27

La temporada de Iago Aspas, la 26/27 que todavía se vislumbra en el horizonte, será especial. El delantero, leyenda de la entidad gallega y que colgará las botas al finalizar el curso, viene recibiendo numerosos guiños que señalan su trayectoria. El último de ellos tiene que ver con la campaña de abonos que ha lanzado el Celta de Vigo.

La entidad celeste ha querido acordarse de Iago Aspas en la que será su última temporada como jugador. Hace algunas semanas anunció la renovación del de Moaña, quien ya en junio de 2027 se enrolará en las estructuras del Celta de Vigo. Por eso los homenajes a la figura del genial atacante serán numerosos.

El orgullo de pertenecer a este club: Iago Aspas

"La temporada nace bajo el lema ‘Agora e sempre’, tres palabras que resumen una forma de entender el Celta y que sirven para rendir homenaje a quien mejor ha representado durante todos estos años el orgullo de pertenecer a este club: Iago Aspas", comenzaba explicando la entidad celeste sobre esta campaña de abonos que, en apenas 24 horas, ha logrado un 70% de renovaciones y ha logrado 325 altas nuevas.

"Porque «Agora e sempre» no es una despedida ni una promesa. Es una forma de decir gracias. Y también una invitación a seguir escribiendo juntos todo lo que está por venir", añadía el Celta de Vigo sobre la figura de Iago Aspas que dará mucho que hablar el próximo curso y que, para empezar, ha sido recordado ya en la campaña de abonos.

Iago Aspas, el jugador con más partidos y más goles en la historia del Celta de Vigo

No es un futbolista cualquiera Iago Aspas. Hace unos días se cumplían precisamente 18 años del debut con el primer equipo del delantero. Fue en el Helmántico, en un partido disputado el 8 de junio de 2008. El futbolista ha ido dejando su sello en la historia del Celta de Vigo. Nadie ha vestido más veces la camiseta celeste, han sido en 572 ocasiones para el punta, ni nadie ha marcado más que él, suma 222 goles en su haber Iago Aspas.

Aunque en los últimos meses había dudas de si Iago Aspas jugaría un año más, finalmente se despejó de manera positiva y los aficionados disfrutarán del último curso futbolístico del de Moaña sobre el césped. El jugador no sólo recibirá el reconocimiento de Balaídos, también serán muchos los estadios que, a buen seguro, reconocen la dilatada trayectoria de Iago Aspas.

El último año de Iago Aspas: "Ni yendo a la Champions..."

Hace algunas semanas, con motivo de su renovación, Iago Aspas ofrecía una rueda de prensa en la que dejaba claro que sería su última campaña sobre los terrenos de juego. "Es mi último año, ni yendo a la Champions, que nunca la jugué. Voy a 39 años en breve y a veces dar un paso al lado puede que sea lo mejor, tanto para el club como para mí. Me clasifiqué dos veces para la Champions y no pude disfrutarla, pero ni así", decía.

Ahora ha comenzado la cuenta atrás en este último año en el que para empezar el club le ha lanzado un guiño con la campaña de abonos.