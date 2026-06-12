Un 70% de renovaciones y 325 altas nuevas en el primer día de la campaña de abonos del Celta

La entidad gallega ha dado conocer los detalles de la respuesta de los aficionados en las primeras 24 horas en las que se pueden renovar los carnets del próximo curso

El Celta de Vigo ha dado a conocer los primeros detalles de la respuesta de sus aficionados a la campaña de abonos para la temporada 26/27, anunciada este jueves bajo el lema ‘Agora e sempre’ y con Iago Aspas como protagonista. En la primeras 24 horas se han producido un 70% de renovaciones y un total de 325 altas nuevas de carnets.

Unos primeros detalles que señalan cómo han acogido los aficionados esta campaña de abonos y las ganas de un nuevo curso con el equipo que entrena Claudio Giráldez. Un año en el que los gallegos nuevamente disputarán por segundo año consecutivo la Europa League tras acabar en sexta posición de LALIGA.

Las renovaciones de los abonos del Celta de Vigo son del 11 al 19 de junio

Hay que recordar que el período para la renovación de abonos está abierto del 11 al 19 de junio a través del Portal do Celtista. Una semana en al que los abonados podrán renovar su carné, elegir modalidad de pago, actualizar sus datos personales y solicitar cambios de asiento o de grada. Ya en este primer día se han dado un 70% de renovaciones de los carnets del Celta de Vigo.

En la hoja de ruta explicada por el Celta, los cambios de localidad se gestionarán posteriormente. Concretamente los días 23, 25 y 26 de junio, respetando el criterio de antigüedad individual o grupal. Las nuevas altas disponibles derivadas de bajas producidas durante la campaña podrán tramitarse entre el 1 y el 3 de julio.

Los precios de los abonos del Celta de Vigo

Los precios de los abonos para ver los partidos del Celta de Vigo oscilan para la temporada 26/27 entre los 773 para adultos en Tribuna Alta y los 355 euros en la zona de Gol Baixo para adultos. Sí existe precios más baratos para otras modalidades, como por ejemplo para los niños, que en la grada de Gol Baixo pagarán 54 euros. Los precios han experimentado un crecimiento del 3% para la temporada que arrancará a medidos de agosto.

El Celta de Vigo explicaba en la presentación de la campaña de abonos que "la temporada nace bajo el lema ‘Agora e sempre’, tres palabras que resumen una forma de entender el Celta y que sirven para rendir homenaje a quien mejor ha representado durante todos estos años el orgullo de pertenecer a este club: Iago Aspas".

La línea argumental del Celta de Vigo continuaba desarrollando algunos detalles. "Porque ‘Agora e sempre’ no es una despedida ni una promesa. Es una forma de decir gracias. Y también una invitación a seguir escribiendo juntos todo lo que está por venir”, continúa el Celta, que destaca que pasada temporada dejó “noches que quedarán para siempre en la memoria del celtismo. Volvimos a sentir Europa más cerca que nunca, vimos Balaídos latir al unísono y comprobamos, una vez más, que no existe mayor fuerza que la de una afición caminando junto a su equipo".

Todo en una temporada en la que la leyenda de Iago Aspas vivirá su último año en los terrenos de juego. Tal y como se anunció con su renovación, luego se integrará en las estructuras del club.