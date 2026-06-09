Los elogios de Tebas al Celta de Vigo: "Ha hecho una de las mejores temporadas de su historia"

El presidente de LALIGA resalta la labor deportiva del equipo gallego, también su trabajo económico de sostenibilidad: "Es un club muy ordenado en los fichajes"

Javier Tebas, presidente de LALIGA, ha puesto en valor el trabajo que viene realizando el Celta de Vigo tanto en el aspecto deportivo como económico. Los gallegos hace algunas semanas terminaban el campeonato en sexto lugar, logrando por segundo año consecutivo la clasificación para la Europa League. "Ha estado muy bien, ha hecho una de las mejores temporadas de su historia", ha comentado.

Tebas participó una mesa redonda junto a Marián Mouriño, presidenta del Celta de Vigo y Miguel Vázquez Taín, presidente del Consejo General de Economistas de España. "Ha roto ese teórico maleficio de que el que juega en Europa le va mal en Liga. Pues el Celta ha jugado muy bien en las dos competiciones y repetirá Europa", ha añadido el presidente de LALIGA sobre el curso deportivo que los de Claudio Giráldez firmaron.

Tebas dice que el Celta de Vigo es "un club muy ordenado en los fichajes"

No sólo alabó las virtudes deportivas, sino que también aludió al trabajo económico y sostenible que el Celta de Vigo viene realizando en los últimos tiempos. "Es un club muy ordenado en los fichajes, y en fair play y así se consiguen los objetivos", aseguró Tebas quien añadió: "Si fuera aficionado del Celta, no estaría preocupado con unos números que me parecen extraordinarios".

Por eso Tebas quiso resaltar el trabajo de sostenibilidad que el Celta de Vigo viene realizando y lo puso de ejemplo en la competición española: "Para LALIGA es muy importante que los clubes tengan claro el concepto de sostenibilidad. ¿Cuál es el mejor en este sentido? El Celta”.

Hay que recordar que a propósito de los planes del Celta de Vigo también habló Marián Mouriño y desveló la idea que tiene el club gallego sobre si es necesaria una venta antes del 30 de junio para cuadrar cuentas. "Los deberes que teníamos que hacer ya están hechos. Ahora, a esperar con tranquilidad. Tampoco nos vamos a desesperar ni a vender por vender", decía la presidenta.

Tebas, ante un posible ascenso del Celta Fortune, habla de lo que podría suponer

Tebas, además, se refirió al hecho de que el Celta Fortune pudiera ascender a Segunda División -para ello debe vencer en la eliminatoria contra la Ponferradina- y cómo repercutiría ese acontecimiento en lo económico. "Los filiales, cuando suben, tienen mayor capacidad, aunque no es que sea muchísima", apuntó el presidente de LALIGA.

Hay que recordar que el segundo equipo del Celta de Vigo se la jugará en las dos próximas semanas en una eliminatoria frente a la Ponferradina. La ida será está sábado 13 de junio en tierras leonesas a las 18.30 horas, mientras que la vuelta se producirá en Vigo una semana después, concretamente el sábado 20 a las 18.30 horas también.

"Estamos ilusionadísimos por toda la temporada espectacular que han hecho estos chicos, por Fredi Álvarez y todo su cuerpo técnico, por la apuesta del club y por el apoyo que le ha dado la afición", relataba Marián Mouriño, presidenta del Celta de Vigo.