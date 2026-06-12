Los detalles de los precios de los abonos del Celta de Vigo: de los 355 a los 773 euros para adultos

El incremento es aproximadamente de la cuota de los abonados del club celeste para la siguiente campaña, en al que nuevamente jugará la Europa League, es aproximadamente de un 3%

La campaña de abonos del Celta de Vigo para la temporada 26/27, anunciada bajo el lema ‘Agora e sempre’, deja algunos detalles sobre los precios para los aficionados celtiñas que por segundo año consecutivo verán competir a su equipo en la Europa League. El incremento es aproximadamente del 3%.

Con Iago Aspas como protagonista, en la que será su última temporada como futbolista, el Celta daba a conocer la campaña de abonos para la temporada que viene. Los precios de los carnerts para la nueva campaña experimentan una actualización aproximada del 3 % y se mantiene la estructura y los descuentos por categorías implantados en temporadas anteriores.

El suplemente de la Liga Europa en los carnets del Celta de Vigo

En la tabla por el Celta de Vigo, los precios oscilan entre los 54 euros para los más pequeños en Gol Baixo y Marcador Alto y los 773 para adultos en Tribuna Alta Central de Balaídos. Si se mira en la categoría de adultos, el carnet más barato es de 355 euros por la temporada y sería también en la zona de Gol Baixo.

Otro de los detalles en cuenta a los precios de los carnets del Celta de Vigo es que el suplemento de la Liga Europa incluirá los encuentros de la fase de grupos y todas las eliminatorias que el Celta dispute como local. Eso supondría que serían un mínimo de 23 partidos. Los 19 de LALIGA más los 4 que se celebran en la fase de liguilla de la Europa League. Una cantidad que iría incrementando si los de Claudio Giráldez avanzan en el torneo continental.

En este sentido, el Celta de Vigo ha explicado que los abonados que ya lo tuvieran contratado la pasada temporada y mantengan la domiciliación bancaria verán renovado automáticamente este suplemento, mientras que quienes deseen activarlo, modificarlo o abonarlo mediante tarjeta podrán hacerlo a través del Portal do Celtista.

Además el el Carné Celtista básico eleva su precio de los 30 a los 32 euros. Una modalidad que, como recordaba la entidad gallega, permite seguir formando parte del día a día del Celta, conservar la antigüedad y mantener el acceso a ventajas exclusivas, incluso sin disponer de una localidad en el estadio.

Las fechas de la campaña de abonos del Celta de Vigo

Hay que recordar que las renovaciones de la campaña de abono de los carnets del Celta de Vigo comenzaron este 11 de junio y terminarán el 19 de junio a través del Portal do Celtista. La entidad gallega también informaba que los cambios de localidad se gestionarán posteriormente, los días 23, 25 y 26 de junio, respetando el criterio de antigüedad individual o grupal. Las nuevas altas disponibles derivadas de bajas producidas durante la campaña podrán tramitarse entre el 1 y el 3 de julio.

Todo en un año en el que Balaídos sigue con las obras en el estadio y que para finales de año se prevé que pueda estar disponible la zona de la grada de Gol. A medida que avance la construcción de la nueva grada, los socios serán reubicados progresivamente.