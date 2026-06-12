Fredi Álvarez y la pelea por un ascenso del Celta Fortuna: "La ilusión no se puede frenar"

El entrenador del filial celeste coloca a la Ponferradina como el favorito para una eliminatoria que arranca este sábado en El Toralín y que llevará al vencedor a LaLiga Hypermotion

Fredi Álvarez, entrenador del Celta Fortuna, se ha referido a cómo afronta su equipo la eliminatoria final frente a la Ponferradina que podría suponer un hecho histórico como que el filial celeste ascendiera a Segunda División. "La ilusión no se puede frenar, otra cosa es que sepamos gestionar emocionalmente muchas situaciones que se van a dar en la eliminatoria", ha asegurado.

El técnico del segundo equipo del Celta Fortuna ha hablado este viernes, un día antes de que se celebra la ida de la eliminatoria contra la Ponferradina. Será el primer asalto este sábado en El Toralín desde las 18.30 horas. "Ellos tienen más tablas y más experiencia, pero este equipo ha demostrado mucha madurez durante toda la temporada", ha dicho Fredi Álvarez.

Fredi Álvarez dice que el objetivo para el Celta Fortuna es ganar el primer partido

El entrenador del Celta Fortuna ha analizado la eliminatoria y no quiere más allá de este sábado. "Nuestro objetivo es ganar el partido", ha afirmado Fredi Álvarez que ha seguido: "Sabemos que tenemos delante al mejor equipo de la segunda vuelta, que llega con la flecha muy hacia arriba. Es un equipo que llegó a estar en descenso al principio de la segunda vuelta y que acabó metiéndose en el playoff. Por su historia, es el favorito".

Hay que recordar que la vuelta será una semana después en Balaídos, concretamente el sábado 20 también a las 18. 30 horas. Fredi Álvarez ha reconocido que el Celta Fortuna no tiene la "experiencia" de la Ponferradina, pero también ha advertido que el filial del conjunto gallego tiene "otras armas" para intentar imponerse.

En su análisis del rival, Fredi Álvarez ha recalcado el potencial de la Ponferradina, como es su solidez defensiva: "En la segunda vuelta encajó 11 goles, y 6 de ellos en 2 partidos. De 21 partidos de la segunda vuelta y del playoff encajó goles solamente en 7. Eso quiere decir que es un equipo difícil de ganar, de batir. A partir de ahí tenemos que ser conscientes de que nosotros también somos un equipo realizador, al que le gusta hacer gol".

Fredi Álvarez coloca a la Ponferradina como favorito

Para el entrenador del Celta Fortuna es la Ponferradina la favorita. "Ellos son favoritos en esta eliminatoria, así de sencillo. De los últimos 20 años, diez jugó en Segunda División y otros ocho disputó el playoff de ascenso. Y nosotros nunca estuvimos en Segunda y muchos de nuestros jugadores acaban de llegar a esta categoría", ha dicho Fredi Álvarez al resaltar las cualidades y experiencia del rival del conjunto celtiña.

También ha esbozado algunas de las que considera que serán las claves de esta eliminatoria. Para Fredi Álvarez será "importante" el aspecto físico y ha explicado que espera un doble duelo "muy cerrado".

Hay que recordar que el Celta Fortuna acude a la eliminatoria tras dejar atrás en la anterior ronda al Europa, pase que logró tras la prórroga. La Ponferradina, por su parte, hizo lo propio con el Atlético Madrileño. En la fase regular el filial celeste fue mejor que su rival al ser segundo, con cinco puntos más que los leoneses que fueron cuartos.