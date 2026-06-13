El proyecto Celta360 abrirá sus puertas en septiembre de 2027

Estos días se conocían los avances de las obras que permitirán que en poco más de un año estén funcionando las nuevas oficinas centrales del club, la zona formativa y varios campos de entrenamiento

El Celta de Vigo construye el presente pero también el futuro. En este último apartado tiene un papel relevante el proyecto Celta360, cuyas obras siguen avanzando y del que esta semana se conocía que podría empezar a estar operativo en poco más de un año, concretamente en septiembre de 2027.

Hace unos días las obras de Celta360 recibieron visitas ilustres, como las del presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda; la alcaldesa de Mos, Nidia Arévalo; y el rector de la Universidade de Vigo, Manuel Reigosa, quienes recorrieron las instalaciones junto a la presidenta del Celta, Marián Mouriño. Una visita en la que se comprobaron los avances. "Este es un proyecto estratégico para el futuro del club y cada visita nos permite comprobar cómo se acerca el momento de hacerlo realidad", explicó la máxima mandataria del equipo gallego. "Trabajamos para que Celta360 sea una ciudad deportiva referente ya no solo a nivel gallego o nacional, sino también a nivel europeo", añadía también recientemente.

Celta360, "un referente internacional en la formación e innovación deportiva" para Alfonso Rueda

La propia Marián Mouriño fue la que habló del ritmo de las obras y de que en septiembre de 2027 podría comenzar a abrirse este centro Celta360. Para esa fecha podrían abrir sus puertas las nuevas oficinas centrales del club, la zona formativa y varios campos de entrenamiento. Un primer paso de una idea de futuro mucho más ambiciosa.

Celta360, tal y como explicó la entidad celeste, aspira a convertirse en un espacio de referencia para el deporte, la formación, la investigación y la innovación, reforzando además la proyección internacional del Celta y de Galicia. Alfonso Rueda señaló que la nueva factoría del deporte que el Celta está construyendo en Mos se convertirá "en un referente internacional en la formación e innovación deportiva". De la misma forma días atrás en un acto Javier Tebas, presidente de LALIGA, valoraba el proyecto: "En LALIGA sabemos que Celta360 es un proyecto ejemplar de sostenibilidad que aportará valor a muchas familias del territorio gallego".

La firme apuesta del Celta de Vigo por la cantera

Uno de los pilares del Celta de Vigo es su cantera y en ella quiere incidir. Lo demuestra el hecho de la cantidad de jugadores que forman parte del primer equipo, también el entrenador con Claudio Giráldez surgido de la casa. Un sello de identidad que comienza a dar sus frutos y que ha llevado al equipo a por ejemplo encadenar dos clasificaciones consecutivas para la Europa League con muchos futbolistas de la casa.

También la cantera está demostrando su poderío esta temporada con el segundo equipo. Sin ir más lejos el Celta Fortuna está a un paso de poder ascender a Segunda División y entrar en el fútbol profesional. Los de Fredi Álvarez disputan la eliminatoria final ante la Ponferradina. Si la superan subirán. Para ello jugarán este sábado la ida en El Toralín (18.30 horas), antes de que la vuelta se celebra en una semana en Balaídos. El sábado 20 de junio (18.30 horas).