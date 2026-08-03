Borja Iglesias, campeón del Mundo, a su pareja: "Hemos vuelto a despertarnos juntos, solos, en silencio"

El delantero del Celta y de la Selección española ha abierto su corazón hacia su pareja, María Valero, en una bonita publicación en redes sociales que resumen sus últimos meses de "locura"

Borja Iglesias tan solo ha podido jugar un minuto en la pasada Copa del Mundo, en el partido de octavos de final frente a Portugal, pero la figura del delantero del Celta de Vigo ha sido una de las más aclamadas después del triunfo de España en Estados Unidos.

Su forma de ser, alejada del estereotipo de futbolista actual, y su decisión a la hora de pronunciarse sobre temas políticos y sociales le ha granjeado tantas críticas como alabanzas, pero se puede decir que a día de hoy, hay poca gente en España a la que no se haya ganado Borja Iglesias.

El delantero santiagués sigue disfrutando de sus merecidas vacaciones antes de volver a ponerse manos a la obra con el Celta y está disfrutando de unos días de relajación y diversión en Ibiza. Allí, junto a sus amigos y su novia, la actriz María Valero, ha protagonizado unas bonitas instantáneas que ha compartido en sus redes sociales.

Precisamente en su perfil de Instagram también ha compartido un bonito mensaje de amor hacia su pareja, después de unos días de auténtica "locura" en Estados Unidos con la disputa del Mundial de fútbol.

"Muchas veces nos quedamos con lo que tenemos delante: la portada de una revista, la fachada de un edificio, la carátula de un disco, el envoltorio de un helado…", comienza escribiendo el delantero.

"Me encanta hacerlo. Me encanta encontrar belleza nada más cruzar la mirada con algo o con alguien, y esa dopamina que soltamos cuando descubrimos algo que nos gusta y lo compartimos. Pero mucho más amo cuando desgranamos el interior de un momento, de una emoción, de un sentir. Con María me han pasado las dos cosas", confiesa el futbolista gallego.

Una relación que comenzó en 2022 y que se ha hecho fuerte con los años

"Desde el día que se cruzó por delante de mí no podía dejar de mirarla, de pensar en ella, de imaginar cómo sería conocerla. Y desde la primera conversación sentí que me haría falta una vida entera para descubrir del todo lo que tenía delante. Amaba verla después de unos días. Después de unas horas. Y me encanta saber que cada día la amo más", reconoce.

"Tengo muchísima suerte de haberme cruzado con ella. De que me cuide y de cuidarla. De sentir que todos nuestros éxitos son compartidos y que la admiración que sentimos el uno por el otro crece a diario", explica.

"Después de unos días de locura (más bien unos meses), hemos vuelto a la calma. A despertarnos juntos, solos, en silencio. Y lo único que pienso cada vez que me acuesto y cada vez que me levanto es en la suerte que tengo de compartir nuestra vida juntos", relata Borja.

"Pensamos igual, sentimos igual y nos entendemos siempre. Viajar a tu lado es increíblemente fácil amor. Gracias. Te amo muchísimo @mariavalero 🥹🤍", finaliza el emotivo texto del delantero de la Selección española.

La respuesta de María Valero a Borja Iglesias

Como era lógico, la publicación en Instagram ha contado con muchísimas reacciones, más de 137.000 'Me gusta' y respuestas por doquier, entre ellas la de su pareja, María Valero.

"Amo caminar de la manita contigo, crecer juntos y seguir descubriendo todo sobre ti", ha escrito la actriz y creadora de contenido en redes sociales, que también ha agradecido al futbolista por ser "el mejor compañero de vida" y por creer en ella "todo el tiempo". "Amo caminar de la manita contigo, crecer juntos y seguir descubriendo todo sobre ti. Gracias por ser el mejor compañero de vida y por creer en mi todo el tiempo, por hacerme tu prioridad, por impulsarme a ser mejor, por tratarme con cariño en todo momento. Te amo Borja", ha escrito.