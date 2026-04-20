Giráldez, Iago Aspas no necesita 90 minutos para seguir en el Celta de Vigo

El de Moaña cumple contrato el próximo 30 de junio y su renovación aún está en el aire. El técnico gallego habló del estado físico del 10 tras caer en la Europa League

Yo vi jugar a Iago Aspas. Si, así presumiré el día de mañana cuando algún aficionado al fútbol me pregunte por el 'Príncipe de las bateas'. De momento, incluido un servidor que escribe estas humildes palabras, podemos seguir disfrutando de Iago Aspas por lo menos hasta el próximo 30 de junio.

En esa fecha, si nada lo remedia, Iago Aspas cumplirá su contrato con el Celta de Vigo y quien sabe si puede significar el punto y final a una carrera que ha estado íntimamente ligada al club de Balaídos aunque tuvo una Erasmus en Liverpool y otra en el Sevilla.

Iago Aspas y el Celta de Vigo son dos nombres que cazan perfectamente en la misma frase casi con la misma facilidad que la lluvia y la comunidad de Galicia. Si algo le ha dado Iago Aspas al Celta de Vigo es eso, una bonita lluvia de goles que de momento este curso le ha llevado marcar siete y repartir otras tantas asistencias con la elástica celeste entre Liga y Europa League.

La imagen de Iago Aspas ¿despidiéndose? del Celta de Vigo

Precisamente en la última aventura del Celta de Vigo en la Europa League esta temporada se pudo ver una imagen que pasará a la retina de todos los aficionados que pudieron presenciarla, ya sea en el propio Balaídos o por televisión. Iago Aspas, con gesto visible de emoción y con las lágrimas a punto de brotar de sus ojos, se plantó delante de una de las gradas de Balaídos para recibir una larga ovación por parte de una afición que le admira y le respeta a partes iguales porque saben que el delantero siente al Celta como suyo por lo que lo sufre cuando no gana y lo disfruta cuando llegan los triunfos.

Junto a Iago Aspas estaba Claudio Giráldez, que curiosamente es poco más de un año más joven que el '10'. El técnico del Celta abrazaba a Iago Aspas y poco después en rueda de prensa, cuando era preguntado por el de Moaña, apelaba a la falta de físico para jugar 90 minutos: "Hablamos con él, le hemos dado vueltas, no estaba para jugar 90 minutos", declaró Giráldez.

Iago Aspas debe seguir en el Celta de Vigo

Iago Aspas es el jugador más veterano que tiene el Celta de Vigo con 38 años y si nos atenemos al peso que tiene dentro de la plantilla como capitán, es el único con un extenso conocimiento de lo que es el cuadro vigués (llegó a jugar en Segunda), además de ser un referente a todos los niveles. Ya lo decía Aspas tras caer ante el Friburgo: "Los compañeros son muchos muy jóvenes no han sabido por todo lo que hemos tenido que pasar".

Por ello, sin la necesidad de que Iago Aspas tenga que jugar 90 minutos para ser una pieza clave, dentro y sobre todo fuera del césped, el Celta de Vigo debe convencer y apostar por la renovación del gallego. En Balaídos están creciendo con Giráldez en el banquillo, tanto que cuando llegó peleaban por evitar el descenso y dos temporadas después están tratando de firmar su segunda clasificación europea consecutiva.

Ese crecimiento, además de contar con gente joven que venga empujando desde atrás, debe tener en el proyecto a jugadores que han visto al Celta de Vigo jugar en el complicado fútbol de Segunda división y que en un momento dado le recordarán a los más 'nuevos' lo que es el sentimiento por unos colores en un club ya centenario. Iago Aspas debe seguir al menos, una temporada más en el Celta de Vigo y de paso, poder disfrutar de una segunda oportunidad en competición europea el próximo curso.