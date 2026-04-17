Giráldez, sobre Iago Aspas: "Su final está cada vez más cerca"

El técnico del Celta asume que el capitán está en horas de reflexión sobre su futuro; su contrato termina en junio y no sabe si renovará

La imagen de Iago Aspas llorando a la conclusión del partido en Balaídos tenía mucho significado. El capitán, liderando a sus compañeros frente a la grada tras la eliminación europea ante el Friburgo, dejó unas lágrimas que ya forman parte de la historia reciente del Celta de Vigo. Fueron solo unos instantes que estuvieron cargados de emoción. Más allá del resultado, este lamento dejó una sensación inevitable en el celtismo, lo que muchos ya temen, que el final de su gran leyenda está cada día más cerca.

Una despedida con muchas interpretaciones

El eterno líder del vestuario protagonizó una despedida de su afición que dio lugar a numerosas interpretaciones. Sus gestos fueron mucho más allá de la frustración por haberse quedado a las puertas de las semifinales de la Europa League. A punto de cumplir 39 años -le toca soplar las velas el 1 de agosto-, cada partido empieza a sentirse como una posible despedida. Y aunque el propio jugador evita confirmar nada, la incertidumbre sobre su futuro comienza a planear con fuerza sobre Balaídos.

Preguntado directamente por si este había sido su último partido europeo con el Celta, Aspas optó por no despejar la incógnita. "No lo sé, de momento me toca disfrutar del terreno de juego y lo que tenga que venir ya vendrá". Una respuesta que deja todo abierto, aunque también transmite la sensación de que la decisión aún no está tomada. El delantero, consciente del momento, prefiere centrarse en el presente mientras apura sus últimos meses como profesional.

Giráldez: "Yo creo que va a seguir, pero es mi opinión"

Desde el banquillo, Claudio Giráldez tampoco tiene certezas absolutas, aunque sí una intuición. "Yo creo que va a seguir, pero es mi opinión, no es que él me haya dicho nada". El técnico celeste explicó que la decisión dependerá en gran medida de las sensaciones del propio jugador una vez finalice la temporada. "Supongo que esperará un poco a ver cómo acaba la temporada para decidirlo y qué sensaciones tiene él".

En cualquier caso, Giráldez tiene claro que el momento exige calma y respeto. "Creo que no hay que darle muchas más vueltas, ni creo que sea el momento tampoco ahora de darle vueltas a eso". Lo que sí parece evidente es que el físico ya no acompaña como antes. El entrenador lo reconoce sin rodeos. "Evidentemente no está en su mejor momento físico, es una realidad, él lo sabe".

Una leyenda del celtismo

Aun así, nadie duda de su compromiso ni de su competitividad. Aspas sigue siendo un referente dentro y fuera del campo, un líder que ha marcado una época en Vigo. Sus números hablan por sí solos: más de 560 partidos, más de 220 goles y cerca de un centenar de asistencias. Aunque más allá de sus estadísticas, su figura trasciende lo deportivo. Es símbolo de identidad, de pertenencia y de resistencia. El propio Giráldez lo resumió con una reflexión que conecta directamente con el sentir del celtismo: "Está en un momento de decisión. Ojalá quiera seguir viviendo esto. Su final cada vez está más cerca".

El propio Aspas, visiblemente emocionado, también quiso poner en valor el camino recorrido y el esfuerzo colectivo, especialmente tras una temporada llena de altibajos. "Me voy orgulloso de mis compañeros, de la gente".

El delantero recordó incluso momentos complicados del curso, cuando el equipo atravesaba una mala racha. "Recuerdo aquí en octubre cuando se me hizo el homenaje llevábamos siete u ocho partidos sin ganar en la Liga, íbamos casi en el descenso y yo nunca bajé los brazos ni tiré la toalla". Ese carácter es el que ha definido su trayectoria. Desde Segunda División hasta Europa, Aspas ha sido el hilo conductor de todas las etapas recientes del Celta.

Pese a todo, el de Moaña aún deja una puerta abierta a seguir, especialmente si el equipo logra regresar a competiciones europeas. "Hemos tardado casi 300 partidos en volver a disfrutar de Europa, espero que la próxima vez no tardemos tanto".

Mientras tanto, el celtismo asiste con emoción contenida a los últimos capítulos de su gran referente. Todavía nadie sabe qué decidirá Aspas, pero todos tienen claro que cada partido que queda puede ser la última oportunidad de disfrutar a una leyenda cuyo final se acerca de forma inevitable.