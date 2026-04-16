Claudio Giráldez no se corta con la eliminación del Celta de Vigo y se moja sobre Iago Aspas

El técnico gallego no escondió la decepción tras ver como el Friburgo pasaba por encima de su equipo. "Han sido justos vencedores", declaró

El Celta de Vigo se encontró por segunda vez en pocos días con un Friburgo que parece una maquina casi perfecta de fútbol y que tras vencer 1-3 este jueves a los vigueses, firmó su pase para las semifinales de la Europa League. El Celta de Vigo no dio sensación en ningún momento de poder superar al Friburgo y tras el encuentro, el propio Claudio Giráldez admitió la superioridad del cuadro alemán.

Claudio Giráldez fue claro a la hora de hablar de su rival como justos vencedores: "Han sido justos vencedores, tanto del partido como de la eliminatoria. Hemos arrancado bien, con agresividad, pero nos ha faltado finalizar para intimidar más al rival. Ellos han aprovechado un par de interrupciones para ajustarse mejor, vuelven a estar más cómodos en los pares, y en los momentos importantes del partido también han tenido mucho acierto".

Giráldez apuesta por un Celta de Vigo que se tiene que levantar

Claudio Giráldez comentó que el Celta de Vigo había estado muy lejos de pasar la eliminatoria: "Hemos estado muy lejos de poder pasar la eliminatoria, es una realidad. Ellos han sido muy superiores, tiene mucho mérito los dos partidos que han hecho. Ahora tocar levantarse porque esto es un palo, pero el tiempo también dará valor a lo que hemos". Además admitió que el primer tanto, que se concedió tras una revisión del VAR, fue "un jarro de agua fría".

La suplencia y el futuro de Iago Aspas

El técnico del Celta de Vigo también tuvo que dar ciertas explicaciones sobre la ausencia de Iago Aspas en el once titular y declaró que el capitán "no estaba para jugar 90 minutos". También se mojó Claudio Giráldez con la situación de Iago Aspas en el Celta de Vigo y su futuro en el cuadro vigués de cara a la próxima temporada.

Iago Aspas declaró tras el encuentro que de momento pensaba en seguir disfrutando de la temporada y lo que tenga que venir "ya vendrá". El técnico gallego apostó por su continuidad la próxima temporada: "Iago está en un momento de tomar una decisión sobre su futuro. Sabemos que su final está cerca y esta eliminación nos da rabia por él. Yo creo que va a seguir, pero es una sensación mía, no me ha dicho nada. Obviamente no está en su mejor momento físico, él lo sabe, así que creo que dependerá de como termina la temporada".

La imagen del final del partido de Iago Aspas al frente de todo el equipo del Celta de Vigo ante una de las gradas de Balaídos pasará a la historia del club vigués. Junto a Iago Aspas estuvo también Claudio Giráldez que recibió el apoyo de una afición que este jueves no falló y estuvo en sus asientos casi durante todo el encuentro. El futuro de Iago Aspas en el Celta de Vigo, tal y como apuntó Giráldez, parece que solo lo sabe el capitán de los vigueses.

Javi Rodríguez habla de orgullo en el Celta de Vigo

Javi Rodríguez, que también atendió a los medios de comunicación tras la eliminación del Celta de Vigo y apostó por estar orgulloso al tiempo que señalaba el primer gol del Friburgo como punto clave: "“Hemos empezado intentando apretar arribar para enchufar a la gente y tener todo de nuestra parte, pero luego nos ha venido ese gol en su primer tiro a puerta. A partir de ahí, el partido se nos ha hecho un poco largo. Pero hay que estar orgullosos de haber llegado hasta aquí y de esta afición que os apoya hasta el final". Por último, abogó por mejorar en las acciones de uno contra uno, aspecto donde el Friburgo superó al Celta durante toda la eliminatoria: "Nosotros arriesgamos un poco yendo a pares, pero si no ganas los duelos te pueden superar. Son acciones que tenemos que trabajar para que no vuelva a pasar".