Xabi Alonso y Chelsea empujan a Axel Disasi fuera de Stamford Bridge

BlueCo prepara hasta ocho bajas y revisa una zaga inestable tras la llegada del técnico tolosarra, mientras West Ham, Aston Villa y Fulham aparecen como vías posibles para el central francés en la Premier League

El Chelsea FC prepara una limpieza importante este verano con Axel Disasi como uno de los nombres más señalados. El central francés, de 28 años, no entra en el escenario ideal de la próxima temporada y su salida empieza a tomar forma en Stamford Bridge.

La llegada de Xabi Alonso al banquillo acelera una revisión que BlueCo ya tenía sobre la mesa. El club quiere reducir plantilla, corregir errores recientes de mercado y rodear su núcleo joven con futbolistas más contrastados.

Axel Disasi queda señalado en la limpieza del Chelsea de Xabi Alonso

El Chelsea necesita aligerar una plantilla construida a golpe de inversión, acumulación y contratos largos. Durante las últimas temporadas, el conjunto blue ha reunido mucho talento, pero no siempre ha encontrado una estructura reconocible ni una jerarquía clara.

La defensa es uno de los puntos donde esa falta de estabilidad se ha visto con más claridad. El equipo ha cambiado nombres, parejas y perfiles sin consolidar un eje fiable para competir al máximo nivel.

Axel Disasi aparece ahora en el centro de esa revisión. Su situación no responde solo a una cesión puntual, sino a una pérdida de sitio dentro de un proyecto que quiere dejar atrás varias decisiones discutidas de los últimos mercados.

Chelsea y Axel Disasi asumen que la salida es el camino

Según informa BBC, Chelsea y Axel Disasi ya han acordado que buscar una salida este verano sería la mejor solución para todas las partes. El jugador necesita continuidad y el club pretende liberar espacio en una zona donde se esperan movimientos.

El contraste con su llegada es evidente. El Chelsea lo fichó desde el Mónaco en 2023 por una cantidad cercana a los 45 millones de euros y le firmó un contrato largo, hasta 2029. Dos años después, su papel deportivo se ha reducido de forma considerable.

West Ham no cambia el escenario de Axel Disasi en Londres

Disasi terminó la temporada cedido en el West Ham, donde pudo volver a competir después de perder espacio en el Chelsea. Su paso por el London Stadium le dio minutos, pero no parece haber modificado el fondo de la decisión.

El central ya había vivido otra cesión en la Premier con el Aston Villa. Esa sucesión de préstamos dibuja una realidad clara: Disasi sigue perteneciendo al Chelsea, pero hace tiempo que dejó de formar parte del núcleo deportivo del equipo.

Su regreso a Stamford Bridge apunta a ser una parada en el mercado. El club no quiere otro verano con futbolistas sin sitio bloqueando la planificación, y el francés tampoco puede permitirse otra temporada sin un papel estable.

Aston Villa y Fulham aparecen alrededor del futuro de Axel Disasi

Aston Villa y Fulham ya han sido relacionados en el pasado con Axel Disasi. El primero conoce bien al jugador por su etapa cedido, mientras que el segundo podría ofrecerle continuidad en Londres y en la Premier League.

La clave será el precio. El Chelsea parte con un contrato largo, pero también con la necesidad de vender. Esa combinación reduce el margen de fuerza cuando el futbolista ya no entra en los planes principales.

Para Disasi, la prioridad pasa por encontrar un destino donde vuelva a sentirse importante. Su físico, su experiencia y su adaptación al fútbol inglés pueden tener mercado, aunque su etapa blue ha rebajado claramente su cartel.

BlueCo corrige el rumbo del Chelsea tras varias apuestas fallidas

La posible salida de Disasi no sería un movimiento aislado. BlueCo quiere cambiar el perfil del mercado y apostar por jugadores más contrastados, capaces de elevar el nivel competitivo de una plantilla todavía muy joven.

Ese giro afecta especialmente a la defensa. El Chelsea lleva demasiado tiempo buscando una pareja de centrales estable y Xabi Alonso necesitará futbolistas que puedan sostener su idea desde el primer día.

Disasi no ha logrado convertirse en esa referencia. Su marcha no resolvería por sí sola los problemas defensivos del Chelsea, pero sí marcaría el inicio de una limpieza necesaria para ordenar el nuevo proyecto en Stamford Bridge.