Las opciones de Xabi Alonso para sustituir a Cucurella en el Chelsea

Xabi Alonso afronta su primer vacío en el Chelsea tras la marcha de Cucurella al Real Madrid. El tolosarra debe reconstruir el carril izquierdo con opciones como Jorrel Hato o el inminente Valentín Barco, mientras define un esquema que marcará el inicio de su proyecto en Stamford Bridge

Primer contratiempo para Xabi Alonso como nuevo entrenador del Chelsea. El Real Madrid ha hecho oficial el fichaje de Cucurella, por lo que deja un espacio importante que cubrir en el lateral izquierdo. En la plantilla, el técnico tolosarra cuenta con la figura de Jorrel Hato, convocado con Países Bajos para el Mundial 2026, que podría ser la principal opción a expensas de posibles llegadas que puedan cerrarse, como la de Valentín Barco.

Ocupar la plaza de Cucurella en el Chelsea no será nada fácil. El lateral viene de ser imprescindible en el carril izquierdo, disputando un total de 50 partidos, entre la Premier League, la FA Cup, la EFL Cup y la UEFA Champions League, algo que no podrá disfrutar Xabi Alonso en su primera temporada en Stamford Bridge. Sin embargo, el tolosarra mira a los elegidos para sustituir al nuevo fichaje del Real Madrid.

Valentín Barco, la pieza que puede redibujar la defensa de Xabi Alonso en el Chelsea

La principal opción podría ser la de Valentín Barco, que abandonará el Estrasburgo para convertirse en nuevo jugador del Chelsea desde la siguiente temporada, tras el acuerdo alcanzado el pasado mes de abril. El argentino puede jugar en el centro del campo, pero también puede desempeñar la función en el lateral izquierdo, así como de carrilero en una defensa de tres, dando diferentes alternativas a Xabi Alonso en su esquema.

Cabe recordar que el propio Xabi Alonso empezó con una defensa de tres jugadores en sus primeros partidos en el Real Madrid, durante la disputa del Mundial de Clubes, pero finalmente pasó a la clásica línea de cuatro con los fichajes de Arnold, Huijsen y Carreras con gran protagonismo. Esta situación se podría dar también en el Chelsea, que cuenta con futbolistas como Fofana, Chalobah y Hato, con los que se podría desempeñar esa función.

Jorrel Hato, uno de los candidatos para el carril izquierdo en el Chelsea de Xabi Alonso

El recambio natural de Cucurella en el Chelsea podría ser también Jorrel Hato. El internacional con Países Bajos ha disputado 26 partidos entre todas las competiciones y entrando en los planes de Enzo Maresca, Liam Rosenior y Calum McFarlane, cuando cada uno ha estado dirigiendo al banquillo. El futbolista de 20 años, con contrato hasta 2032, es una de las joyas con las que contará Xabi Alonso en la plantilla.

Sin embargo, todo podría depender del esquema que use Xabi Alonso, aunque Jorrel Hato ha desempeñado diferentes funciones en la que ha sido su primera temporada en el Chelsea. Con la salida de Cucurella, el técnico tolosarra cuenta con un abánico de opciones para el carril izquierdo, ya que hay otros jugadores que podrían cumplir en esa posición, como Levi Colwill, Malo Gusto, Wesley Fofana o incluso Reece James a pierna cambiada.

Xabi Alonso podría mirar al Mundial para reforzar la defensa del Chelsea

La lista completa de defensas con los que cuenta Xabi Alonso en el Chelsea la forman jugadores como Acheampong, Adarabioyo, Badiashile y Sarr Mamadou, internacional con Senegal y convocado para el presente Mundial 2026. El técnico tolosarra no le perderá el ojo a la cita de Estados Unidos, México y Canadá, dónde se podría encontrar un posible fichaje para el conjunto londinense, que planifica la temporada que viene.

El Chelsea no podrá disputar competición europea tras terminar la temporada en la décima posición de la tabla de la Premier League con 52 puntos, a uno del Brighton, en Conference League, dos del Sunderland, en Europa League y ocho del Liverpool, en zona de Champions League. Xabi Alonso, que fija sus intocables, asumirá el reto de volver a llevar el equipo al mejor torneo de clubes de Europa, después de un año de cambios en el banquillo.