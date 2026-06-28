Xabi Alonso pide un sustituto de Cucurella y el Chelsea amenaza con un golpe inesperado en el Rayo Vallecano

El Chelsea acelera la búsqueda de un relevo para Marc Cucurella y sitúa a Pep Chavarría entre sus prioridades. Sin embargo, el Rayo espera la decisión de Beñat San José sobre el futuro del lateral, clave en Vallecas y con un contrato a largo plazo

El Chelsea busca un perfil para sustituir a Marc Cucurella, nuevo jugador del Real Madrid. En este sentido, Xabi Alonso, desde que se oficializase su llegada a Stamford Bridge, se ha puesto manos a la obra trabajando de cara al mercado de fichajes para perfeccionar la plantilla de la próxima temporada. Por ello, una de las tareas claves es la de buscar un lateral izquierdo de garantías y desde Londres ponen el foco en Pep Chavarría.

En Londrés tienen al lateral del Rayo Vallecano como una de las principales opciones, pero no es la única para reforzar la defensa del Chelsea, entre otras posiciones a mejorar en la plantilla. Pep Chavarría cuenta con contrato hasta 2030, además de una cláusula que bien conocen en Stamford Bridge. Por ello, la entidad inglesa está planeando lanzar una oferta por el fichaje del jugador de 28 años, un fijo en el once franjirrojo.

Pep Chavarría, una pieza intocable de un Rayo Vallecano al que puede decir adiós

Pep Chavarría viene de ser uno de los jugadores más importantes para el Rayo Vallecano en la pasada temporada. Desde su llegada en la 2022/2023, el lateral ha ido creciendo mejorando cada curso sus números, firmando un contrato que le deja ligado actualmente a Vallecas hasta 2030. Además, esta campaña ha sido esencial para Iñigo Pérez, sobre todo en el camino de la UEFA Conference League hasta llegar a la final.

Los 44 choques que ha disputado Pep Chavarría en al 2025/2026 hablan por sí solos. Su potencia y verticalidad en el lateral izquierdo le han dejado como un fijo, sobre todo, en las dos últimas temporadas en el Rayo Vallecano. Por ello, de quedarse en el club español, el jugador apunta a ser clave con Beñat San José, que ya piensa en el nuevo proyecto en el conjunto franjirrojo tras la salida de Iñigo Pérez, que dijo adiós para poner rumbo al Villarreal.

Pep Chavarría atrae el interés de clubes de Europa

Por ello, son diferentes los clubes que han llamado a la puerta del Rayo Vallecano para interesarse en el fichaje de Pep Chavarría. Uno de ellos es Bayer Leverkusen, ya que Grimaldo lo tiene hecho para unirse al Atlético de Madrid y desde Alemania estarían buscando un sustituto del internacional con la selección española, que aún no ha debutado en el Mundial. Sin embargo, su espacio debe ser ocupado por un perfil que cumpla con garantías.

Sin embargo, otro de los interesados es el Chelsea, que cuenta con Pep Chavarría entre sus primeras opciones para sustituir a Cucurella, como ha avanzado el Diario Marca. La misma fuente detalla que ya han tenido lugar contactos entre las partes para interesarse por la operación, pero desde Londres tienen en cuenta las propuestas que tiene el Rayo Vallecano por su lateral izquiedo sobre la mesa, a la espera de más movimientos.

El golpe que prepara el Chelsea por Pep Chavarría

De esta manera, desde Londrés podrían enviar una oferta en los próximos días por Pep Chavarría, que tiene contrato hasta 2030 con el Rayo Vallecano. En este sentido, la visión de Beñat San José será determinante en la negociación, ya que podría dar vía libre para la salida del lateral izquierdo, o por lo contrario cerrarle la puerta para que sea parte del nuevo proyecto del equipo franjirrojo.

Por otro lado, el de Pep Chavarría no es el único nombre que figura en la lista del Chelsea en este mercado de fichajes. La entidad londinense está trabajando en cerrar el fichaje de Xhaka, que sabe lo que es entrenar con Xabi Alonso por la experiencia de ambos en el Bayer Leverkusen. El centrocampista se encuentra disputando el Mundial 2026 y apunta a ser uno de los grandes movimientos en Stamford Bridge este verano.