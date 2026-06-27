Xabi Alonso presiona para cerrar el fichaje de Xhaka por el Chelsea

El técnico tolosarra acelera su plan para el nuevo Chelsea, queriendo recuperar a Xhaka, pieza clave en su Leverkusen campeón y con el que habrían llegado a un acuerdo desde Stamford Bridge. El suizo brilla en el Mundial y Londres se prepara para un mercado de fichajes agitado

Xabi Alonso sigue con la mirada puesta en su nuevo Chelsea, centrando sus objetivos en el mercado de fichajes. Uno de ellos es Granit Xhaka, centrocampista del Sunderland. El futbolista se encuentra disputando el Mundial con Suiza, con la que se ha clasificado a dieciseisavos de final. Su rendimiento a sus 33 años sigue siendo del interés de entrenadores como el tolosarra, que presiona intensamente por lograr su incorporación este verano.

Cabe recordar que Xhaka estuvo a las órdenes de Xabi Alonso durante su estancia en el Bayer Leverkusen, dónde se proclamaron campeones de la Bundesliga tras dejar atrás el reinado del Bayern de Múnich en Alemania. El protagonismo del suizo fue en aumento a lo largo de la temporada con el técnico tolosarra, algo que le gustaría al exentrenador del Real Madrid que se repitiera en Stamford Bridge.

Xhaka se dispara en el escaparate mundial en el Sunderland y con Suiza

Xhaka viene de jugar un total de 36 partidos en el Sunderland, entre la Premier League y FA Cup. Junto con Régis Le Bris, el centrocampista suizo ha sido indiscutible en el equipo, dónde tan solo lesiones como la que sufrió a final de enero le han frenado su continuidad. Por ello, su rendimiento ha hecho que reciba la llamada de Murat Yakın para disputar el presente Mundial 2026, dónde ha sido titular en los tres partidos disputados en la fase de grupos.

Además, Xhaka ha podido estrenarse de cara a puerta, que fue en la victoria ante Bosnia-Herzegovina del pasado 18 de junio. Por otra parte, el futbolista de 33 años tiene contrato hasta 2028 con el Sunderland, pero el hecho de recibir una llamada de Xabi Alonso le puede convencer al jugador para volver a Londres y defender los colores del Chelsea, tras jugar hasta siete temporadas con el Arsenal. En este sentido, las negociaciones siguen su curso.

Xhaka, acuerdo verbal con el Chelsea y presión total de Xabi Alonso

En este sentido, el Chelsea trabaja en el fichaje de Xhaka, con contactos permanentes con un Sunderland que podría estar abierto a la salida de uno de sus mejores jugadores. Pese a no destacar en la faceta goleadora, ya que ha anotado un tanto esta temporada, el centrocampista ha registrado seis asistencias en 34 partidos de la Premier League. El suizo ha sido una de las claves para el club haya acabado en puestos de Europa League.

Además, Xhaka y el Chelsea ya habrían llegado a un acuerdo verbal por el fichaje del futbolista, como ha avanzado el periodista Florian Plettenberg. La misma fuente ha explicado que Xabi Alonso está presionando intensamente para cerrar el fichaje del jugador, algo de lo que también hablan desde Inglaterra. De esta manera, la luz verde llegaría por el movimiento cuando ambos clubes acuerden formalizar el traspaso del suizo.

El Chelsea afronta un mercado de fichajes agitado con diferentes movimientos

Por ello, tras cerrar el fichaje de Marco Palestra, el Chelsea sigue pendiente de realizar movimientos, ya que también los ha habido en el apartado de salida, como ha sido la de Cucurella al Real Madrid. Además, la entidad merengue está interesada en la llegada de Enzo Fernández, por lo que se espera un mercado agitado en Londres, sobre todo tras una temporada en la que el club no ha alcanzado plaza europea, finalizando décimo.

Entre las negociaciones del Chelsea con el Sunderland se encuentran varios protagonistas. Sin embargo, ha aparecido uno que ha sido Cole Palmer, que le ha dado 'like' a una publicación en la que se informa del acuerdo entre Xhaka con la entidad inglesa. Desde el vestuario empiezan a aceptar la llegada de un jugador veterano y con experiencia como el suizo, que devuelva al equipo a lo más alto de la clasificación en la Premier League.

No obstante, Xabi Alonso ha dejado claro quiénes son sus intocables en el Chelsea, como ha sido el caso de Josh Acheampong, un fijo para el tolosarra. El defensa inglés ha jugado un total de 26 partidos la pasada temporada y entre todas las competiciones, pero el exentrenador del Real Madrid lo considera una pieza importante para su nuevo proyecto en Londrés, en el que empieza a asentar las bases.