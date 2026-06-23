El Chelsea prepara una ofensiva por Lacroix para blindar a Xabi Alonso

El central francés del Crystal Palace gusta en Stamford Bridge por físico y experiencia en la Premier, aunque en Selhurst Park no abrirá la puerta sin un recambio, además de exigir un gran desembolso

El Chelsea FC quiere reforzar la defensa de Xabi Alonso y ha situado a Maxence Lacroix entre sus objetivos para este verano. El central francés del Crystal Palace encaja por potencia, velocidad y conocimiento de la Premier League.

La operación, sin embargo, no será sencilla. Las Águilas tienen un contrato largo con el jugador, no necesita vender de inmediato y solo aceptaría negociar si antes encuentra un sustituto de garantías para el esquema de Pierre Sage.

Maxence Lacroix entra en la lista del Chelsea

El Chelsea prepara cambios en su plantilla y la defensa aparece como una de las zonas a reforzar. Xabi Alonso necesitará centrales capaces de sostener un equipo más agresivo, defender espacios amplios y dar seguridad en una Premier muy física.

Ahí aparece Maxence Lacroix. Según The Athletic, el central del Crystal Palace gusta mucho en Stamford Bridge y se ha convertido en uno de los nombres que maneja la dirección deportiva blue para apuntalar la zaga.

No es un perfil casual. Lacroix ya conoce la liga inglesa, tiene 26 años y ofrece una mezcla atractiva de presente competitivo y margen para seguir creciendo. Para un Chelsea que busca ordenar su nuevo proyecto, ese tipo de centrales pueden tener un gran valor.

El Crystal Palace no venderá barato a Lacroix

La posición de Crystal Palace es fuerte. Lacroix llegó a Selhurst Park en 2024 procedente del Wolfsburgo y firmó un contrato de cinco temporadas, por lo que todavía mantiene vínculo hasta 2029.

Ese margen contractual permite a Palace negociar sin urgencias. El club no está obligado a aceptar una primera oferta ni a facilitar la salida de un futbolista importante para su estructura defensiva, más aún tras conquistar la Conference League, con su posterior premio de Europa League.

Selhurst Park exige un sustituto antes de negociar

La condición que puede marcar la operación es clara: el Crystal Palace no quiere desprenderse de Lacroix sin tener antes localizado y encarrilado un sustituto. La venta solo tendría sentido si el club encuentra una alternativa fiable.

Ese detalle puede retrasar cualquier movimiento. El Chelsea puede acelerar contactos y preparar una oferta, pero Las Águilas necesita cubrirse antes de permitir que uno de sus centrales salga rumbo a Stamford Bridge.

El mercado de defensas tampoco ayuda. Los centrales rápidos, fuertes y con experiencia en grandes ligas tienen precios altos. Por eso el Palace no solo mirará el dinero: también mirará el momento y la posibilidad real de reemplazar al jugador.

Xabi Alonso busca una defensa más fiable en el Chelsea

La llegada de Xabi Alonso cambia la exigencia en Stamford Bridge. El Chelsea no necesita únicamente acumular talento, sino construir una estructura más estable y reconocible. Para eso, la defensa será uno de los puntos clave.

Lacroix encaja porque puede defender hacia adelante, corregir a campo abierto y aportar contundencia en los duelos. Son cualidades importantes para un entrenador que suele pedir equipos compactos, agresivos y con capacidad para dominar desde atrás.

La operación salida también condiciona al Chelsea

El Chelsea tendrá que medir su margen antes de lanzarse por Lacroix. La plantilla sigue siendo amplia y la operación salida puede resultar decisiva para liberar espacio salarial, ordenar la defensa y evitar exceso de jugadores en una misma posición.

Ese punto puede ser tan importante como el precio del traspaso. Antes de cerrar una incorporación fuerte, en Stamford Bridge deben decidir qué centrales continúan, qué perfiles encajan con Alonso y qué futbolistas pueden salir.

Lacroix, la primera pieza del mercado del Chelsea

El caso Lacroix puede marcar el tono del primer mercado de Xabi Alonso. No es el nombre más mediático del verano, pero sí un fichaje con lógica deportiva: Premier, físico, edad competitiva y encaje táctico.

Para Crystal Palace, la decisión será de equilibrio. Vender puede generar una plusvalía importante, pero también debilitar una zona sensible del equipo. Para el Chelsea, la pregunta será hasta dónde está dispuesto a llegar por un central que gusta, pero que no saldrá fácil.