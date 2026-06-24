El Bayer Leverkusen acepta la propuesta del Atlético de Madrid por Grimaldo

La entidad colchonera pagará una cantidad superior a los 20 millones de euros, incluyendo variables, para hacerse con el lateral izquierdo con el que ya habían pactado los términos de su incorporación

La llegada de Alejandro Grimaldo al Atlético de Madrid podría oficializarse en las próximas horas, después de que se haya desbloqueado la tercera de las patas de la negociación abierta durante las últimas semanas. Los colchoneros han alcanzado un acuerdo con el Bayer Leverkusen para que el lateral internacional regrese a la competición española.

Se pone así punto final a uno de los culebrones de las últimas semanas. El Bayer Leverkusen, según el periodista Fabrizio Romano, ha aceptado la oferta del Atlético de Madrid por Grimaldo. Una propuesta superior a los 20 millones de euros incluyendo variables. Se trata de un acuerdo verbal que ahora debe ser rubricado de manera definitiva.

El Atlético de Madrid ya había alcanzado la pasada semana un acuerdo con Alejandro Grimaldo

Ya la semana pasada el Atlético de Madrid y Grimaldo habían alcanzado un acuerdo para que el lateral izquierdo acabara recalando en el Metropolitano. Los deseos del valenciano fueron determinantes. Sin embargo quedaba la pata del Bayer Leverkusen, quien no aceptaba las propuestas iniciales. Una vez elevadas las cantidades se ha producido el pacto. Diego Pablo Simeone tendrá un nuevo efectivo para una zona del campo que había quedado coja la temporada pasada.

Tanto es así que desde el principio del verano el Atlético de Madrid se puso manos a la obra para reforzar el lateral izquierdo. Primero lo intentó con Marc Cucurella, pero la entrada en escena del Real Madrid de forma inesperada truncó la operación. De ahí que se volcara con Grimaldo, en un movimiento que no quería que se le escapara y que en lo económico supone un menor esfuerzo que el que hubiera supuesto el del catalán. Cierto es que uno es el titular y otro el suplente en la selección española.

El caso es que el Atlético de Madrid necesitaba un lateral izquierdo. Mientras que en otras zonas del campo eran abundantes los recursos para Simeone, en el lateral izquierdo prácticamente Mateo Ruggeri era la única opción. En otras ocasiones fue Nico González el elegido para jugar ahí por el técnico colchonero.

Grimaldo entraba en su último año de contrato con el Bayer Leverkusen y su deseo era regresar a España

Ahora Grimaldo, de 30 años, vuelve a la competición española enrolado en las filas del Atlético de Madrid. Una vuelta que se producirá después de su participación en el Mundial y las correspondientes vacaciones que el futbolista disfrutará. El lateral izquierdo entraba en su último año de contrato con el Bayer Leverkusen, una baza fundamental en la negociación si los alemanes querían hacer caja por el futbolista que tan interesante rendimiento ha mostrado.

Fueron 46 los partidos en los que participó Grimaldo la temporada pasada con el conjunto alemán, lo que dan muestra de su regularidad. También su vocación ofensiva, dado que anotó 14 goles y dio 12 asistencias en esos encuentros. Tras su periplo por el Benfica y el Bayer Leverkusen, el lateral izquierdo surgido de la cantera del Barcelona vivirá su primer año en la élite del fútbol español.