El Atlético de Madrid avanza por Grimaldo y hace la mitad del trabajo

El club colchonero y el lateral izquierdo ya tendrían un acuerdo y restaría lograrlo también con el Bayer Leverkusen con el que negocian

La llegada de Alejandro Grimaldo al Atlético de Madrid avanza para que el futbolista del Bayer Leverkusen se convierta en nuevo jugador colchonero. Después de lo que sucedió con Marc Cucurella, que finalmente acabó firmando por el Real Madrid, los rojiblancos no quieren que se les escape el otro lateral izquierdo de la selección española en el Mundial.

Los avances del Atlético de Madrid han provocado que ya exista un acuerdo entre el club colchonero y Grimaldo, según el periodista Fabrizio Romano. Eso supondría completar la primera parte del puzle para cerrar la operación. Resta que los colchoneros hagan ahora lo propio con el Bayer Leverkusen. Las conversaciones siguen abiertas.

Grimaldo acaba contrato con el Bayer Leverkusen el verano que viene

Grimaldo acaba contrato con los alemanes el próximo verano, por lo que el Bayer Leverkusen se encontraba con la tesitura de renovarlo o venderlo. Aclaradas las intenciones del lateral zurdo, que quiere volver a España e incluso tiene acordadas sus condiciones con el Atlétoco de Madrid, el camino está más allanado.

El Atlético de Madrid ofrece 10 millones de euros por el futbolista, una cantidad insuficiente para los alemanes por el momento. Seguramente tendrá que elevar su oferta a unas cantidades superiores. En Alemania se apunta a cifras más cercanas a los 20 millones de euros para que pudiera acceder el Bayer Leverkusen, aunque podrían encontrarse en un punto intermedio.

Los números de Grimaldo en su último año en el Bayer Leverkusen

Los números de Grimaldo, de 31 años, han sido más que interesante esta temporada con el Bayer Leverkusen. Han sido 46 partidos con los alemanes entre las distintas competiciones. Con 14 goles y 12 asistencias, lo que demuestra la clara vocación ofensiva del futbolista español que desea volver a casa después de años en Portugal y Alemania.

Por eso el Atlético de Madrid aprieta para cerrar un lateral izquierdo, posición prioritaria vista la temporada pasada donde sólo quedó Ruggeri tras la salida de Javi Galán. Galán, además, ofrece unas interesantes prestaciones y es valorado como uno de los jugadores que mejor encaja de lo que hay en el mercado y a lo que puede acceder el club.

Grimaldo supondría un desembolso notablemente inferior al de Cucurella

Además, la operación de Grimaldo sería en lo económico notablemente inferior en lo económico a lo que hubiese supuesto Cucurella. El Real Madrid se hizo con el catalán por cantidades cercanas a los 60 millones de euros. Evidentemente Cucurella por algo es el titular en la selección española y Grimaldo el suplente.

Sin embargo, Grimaldo es la pieza por la que suspira el Atlético de Madrid. Un futbolista que, además, presenta una interesante pierna izquierda para todo tipo de acciones a balón parado para el cuadro de Diego Pablo Simeone.