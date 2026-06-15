Giménez deja su futuro en manos del Atlético de Madrid

El central tiene contrato con el club rojiblanco hasta el 30 de junio de 2028, pero su bajada de rendimiento y las dudas que existen con su físico hacen que el Atleti se esté planteando una salida siempre y cuando llegue una oferta que satisfaga a todas las parte implicadas

José María Giménez puede ser uno de los futbolistas que abandonen el Atlético de Madrid durante este mercado de fichajes de verano. El central está perdiendo protagonismo e importancia en el equipo que entrena Diego Pablo Simeone con el paso de las temporadas y su futuro está más en el aire que nunca. Más después de las declaraciones del propio futbolista mientras está concentrado con la selección de Uruguay para disputar el Mundial 2026. Giménez no ha tenido pelos en la lengua y ha dejado su continuidad en manos del Atlético de Madrid.

Giménez, abierto a dejar el Atlético de Madrid

José María Giménez ha sido claro cuando ha sido preguntado sobre su futuro y su continuidad en el Atlético de Madrid. El central ha dicho que se puede marchar siempre y cuando así lo decida el club rojiblanco. "Todavía tengo dos años más de contrato con el Atleti, no hablé con el club formalmente, lo que ellos decidan estaré dispuesto a escucharlos. Lo que ellos decidan, yo lo trasmitiré".

José María Giménez, por tanto, puede hacer las maletas y dejar el Atlético de Madrid. El uruguayo está concentrado ahora mismo con su selección nacional para jugar el Mundial 2026 y decidirá su futuro cuando se acabe este torneo.

Giménez tiene contrato con el Atlético de Madrid hasta el 30 de junio de 2028. Por tanto debe haber algún tipo de acuerdo, un traspaso, para que el uruguayo ponga fin a su etapa al club rojiblanco al cual llegó en el año 2013.

Los motivos por los que Giménez se puede marchar del Atlético de Madrid

Hay varios motivos por los cuales José María Giménez se puede marchar del Atlético de Madrid. El primero es su edad. El uruguayo tiene 31 años y el Atlético de Madrid está en un proceso de rejuvenecer el primer equipo ya que la dirección deportiva está apostando ahora por futbolistas más jóvenes.

La segunda razón es que Giménez ha perdido importancia en el Atlético de Madrid en las últimas temporadas. El uruguayo ya está por detrás de David Hancko y Marc Pubill en la rotación que ha construido el entrenador Diego Pablo Simeone que sólo le ha dado 25 partidos y 1.521 partidos en la temporada que recién ha finalizado.

El tercer motivos son los constantes problemas físicos que no le dejan tener continuidad al uruguayo. Eso es un lastre para el Atlético de Madrid el cual no puede rotar todo lo que querría cuando llega la parte más importante de la temporada en la que se necesitan jugadores de refresco para dar descanso a los que tiene que dar la cara en los encuentros decisivos.

Por último está el elevado sueldo que tiene Giménez el cual hace que el Atlético de Madrid esté abierto a que se marche, aunque sea sin recibir dinero por su traspaso, sólo para tener mayor flexibilidad en el límite salarial que le impone LaLiga.