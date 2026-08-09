Atlético de Madrid y Roma llegan a un acuerdo por Nahuel Molina

El argentino firmará por cuatro campañas con los italianos a principios de la próxima semana según apuntó el periodista Fabrizio Romano. Viajará a la capital romana en las próximas horas. Marcos Llorente y Simeone tendrán que buscar competencia en el lateral derecho del Metropolitano

Nahuel Molina está viviendo sus últimas horas como jugador del Atlético de Madrid. El argentino, que aún no se ha incorporado al Atlético de Madrid tras disputar el Mundial con Argentina, estaría muy cerca de firmar por la Roma después de cuatro temporadas como rojiblanco. El traspaso de Nahuel Molina le reportará al Atlético de Madrid un montante de unos 17 millones de euros según apuntan diferentes medios italianos. Los colchoneros pagaron hace cuatro veranos 20 'kilos'.

El interés y el acuerdo cercano entre Atlético de Madrid y Roma era un secreto a voces ya que el argentino había perdido bastante protagonismo en la última campaña a las órdenes de Simeone, especialmente en Liga. Si tuvo ese protagonismo Nahuel Molina en la Champions League, donde los rojiblancos alcanzaron las semifinales donde finalmente terminaron eliminados.

Nahuel Molina, fichaje hecho y alivio para el Atlético de Madrid

La salida de Nahuel Molina del Atlético de Madrid supondrá un alivio de la masa salarial del conjunto colchonero que le permitirá a los de Simeone la incorporación e inscripción de nuevos jugadores. La llegada de Nahuel Molina a Roma será esta próxima semana según ha apuntado el periodista Fabrizio Romano. Una vez que Nahuel Molina supere las pertinentes pruebas médicas, llegará la firma de las anteriormente citadas, cuatro temporadas.

Nahuel Molina, la séptima salida del Atlético de Madrid

La salida de Nahuel Molina del Atlético de Madrid supondrá la séptima baja del cuadro de Diego Pablo Simeone. Antes desfilaron Thiago Almada (River Plate), Julio Díaz (Sevilla), Antoine Griezmann (Orlando), Lenglet (cesión al Benfica), Moldovan (cesión al Eyüpspor) y la vuelta de Nico González a la Juventus.

Este mismo domingo, Simeone expresó su preocupación por la imposibilidad de entrenar con el grupo al completo. Esta circunstancia se ha dado en el Atlético de Madrid después de que hasta 10 futbolistas rojiblancos participasen en la final del Mundial entre Argentina y España. "La verdad que estoy preocupado porque quedan nueve días para competir. Y bueno, todavía no hemos podido entrenar en grupo, ni siquiera jugar en equipo. Y bueno, tendremos dificultades seguramente y tendremos que verlas desde ahora para ir anticipándolas".

Nahuel Molina en la semifinal de la Champions League con el Atlético de Madrid

Un recambio para Marcos Llorente

Con una salida a punto para Nahuel Molina rumbo a la Roma, Simeone tendrá que encontrarle ahora competencia a Marcos Llorente. El lateral derecho se quedaría ahora como el único jugador en dicha posición. Simeone cuenta con dos jugadores que pueden ser serios candidatos a ocupar dicha posición como el compañero del diestro en la Selección española, Álex Baena y Javi Boñar. Lo más lógico sería que Álex Baena sea el que le presente competencia a Marcos Llorente en el lateral diestro. También existiría la posibilidad de que el Atlético de Madrid acuda al mercado de fichajes en busca de un recambio.