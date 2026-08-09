Jorge Domínguez, el último descubrimiento del Atlético de Madrid de Simeone, emocionado: "No voy a olvidar este momento"

El defensa de tan solo 16 años marcó el único gol de los colchoneros en la derrota ante el Manchester City por 3-1. "En la celebración pensé en mis amigos", declaró. También compareció tras el encuentro otro de los debutantes, el surcoreano Kang in Lee

El Atlético de Madrid de Simeone se ha estrellado este domingo en el amistoso ante el Manchester City. Los colchoneros disputaron ante los de Maresca su tercer amistoso del verano y firmaron su segunda derrota tras perder el pasado 1 de enero ante el otro equipo de la ciudad de Mánchester, el United. En el encuentro entre Manchester City y Atlético de Madrid hubo un inesperado protagonista como fue Jorge Domínguez.

El jugador de tan solo 16 años marcó el único gol del Atlético de Madrid y quién sabe si puede ser el nacimiento de una nueva estrella del mundo del fútbol. A pesar de ser defensa y tal y como se desligó de sus declaraciones tras el encuentro, Jorge Domínguez tiene instinto goleador, ese que le llevó a marcar el primer tanto del partido disputado en Seúl.

Jorge Domínguez, protagonista inesperado del Atlético de Madrid

Jorge Domínguez no pudo esconder, a pesar de la derrota, la emoción que le generó marcar con el Atlético de Madrid en el que supuso su debut con el primer equipo: "Sí. Es mi primer gol y no olvidaré este momento nunca". Además sobre el propio gol, Jorge Domínguez explicó con una naturalidad impropia de un joven de 16 años, cómo se produjo: "Vi que Morten iba a tirar, pero no estaba en buena posición. Pensé que el balón no iba a llegar a la portería y que quizá me llegaría a mí. Me llegó, tiré y marqué gol. En la celebración pensé en mis amigos".

Las conversaciones de Jorge Domínguez con los veteranos del Atlético de Madrid

El defensa comentó que cómo suele ser habitual, los más veteranos del vestuario del Atlético de Madrid le dan consejos para posicionarse dentro del terreno de juego: "Me dan consejos sobre cómo posicionarme, cómo jugar y cómo ayudar al equipo. Yo les hago caso e intento mejorar todo lo posible".

Con sus 16 años prometió darlo todo si le dan la oportunidad en el primer equipo del Atletico de Madrid: "Sí, paso a paso y con la confianza del Atleti. Si me dan la oportunidad, lo daré todo". Además, se mostró agradecido con la oportunidad que le brinda el club rojiblanco: "Es una gran oportunidad. Llevo esperando este momento mucho tiempo. Nunca he jugado en otro equipo que no sea el Atleti. Para mi es un orgullo y estoy siempre agradecido al club".

Kang in Lee, otro debutante del Atlético de Madrid

No tan joven como Jorge Domínguez pero igualmente ilusionado, Kang in Lee no escondió la alegría que supuso su primer partido con los colchoneros y más en su país. "Es algo muy especial poder estrenarme aquí. Los coreanos me tienen mucho cariño y yo también le tengo mucho cariño a mi gente. Estoy muy feliz". El surcoreano no se mostró tan contento por la derrota aunque fue optimista de cara a los próximos encuentros: "Por la derrota no estamos tan contentos, pero esto es solo el comienzo. Ahora prepararemos de la mejor forma los próximos partidos contra Marsella y en la Liga para conseguir victorias".

Kang in Lee no dejó lugar a las dudas sobre su total entrega en el Atlético de Madrid: "Me sentí muy enérgico y muy feliz junto con mis compañeros. Como he dicho, esto empieza. Voy a dar el 120% por este club, por toda la gente del Atlético de Madrid y por mis compañeros. Me valen todos los sitios. Juegue donde juegue, voy a ayudar al equipo y a dar el 120%. Solo pienso en ayudar al equipo, que es lo más importante".