El Atlético de Madrid aprieta para reforzar el centro del campo

La dirección deportiva liderada por Mateu Alemany se ha puesto manos a la obra después de ver cómo el Real Madrid ha dejado encarrilado la contratación de Bernardo Silva y está avanzando en la incorporación de Morten Hjulmand, un jugador que se vinculó al club blanco porque es del gusto de José Mourinho

Hjulmand, centrocampista del Sporting Clube de Portugal, está en la agenda del Atlético de Madrid.IMAGO

El Atlético de Madrid no ha podido competir con el Real Madrid a la hora de cerrar los fichajes de Marc Cucurella y Bernardo Silva los cuales han estado sobre la mesa de Mateu Alemany, el director deportivo del club rojiblanco. Debido a ello, el Atleti ya trabaja en contratar a dos futbolistas, un lateral izquierdo y un centrocampista, de cara a la próxima temporada. Mateu Alemany está dando pasos al frente ya que están avanzando en los fichajes de Morten Hjulmand y Alejandro Grimaldo.

Desde Portugal señalan que el Atlético de Madrid negocia intensamente por Morten Hjulmand

Morten Hjulmand es uno de los futbolistas que mejor colocados están para reforzar al Atlético de Madrid el cual está por la labor de hacer un esfuerzo económico por fichar al centrocampista danés.

Según informa O Jogo, uno de los principales medios de comunicación deportivos de Portugal, Mateu Alemany ha intensificado los contactos con los representantes de Morten Hjulmand quien está abierto a fichar por el Atlético de Madrid toda vez que la opción de recalar en el Real Madrid se ha apagado un poco. El futbolista es muy del gusto de José Mourinho, el nuevo entrenador del club blanco.

No sería nada barato el fichaje para el Atlético de Madrid ya que Morten Hjulmand tiene contrato con el Sporting Clube de Portugal hasta el 30 de junio de 2028. El equipo luso lo dejaría salir, a pesar que tiene una cláusula de rescisión que se eleva hasta los 80 millones de euros, por un precio entre los 45 y 50 millones de euros.

A sus 26 años, cumple 27 años el 26 de junio, Morten Hjulmand se ha consagrado como uno de los mejores centrocampista del fútbol portugués después de firmar una temporada en la que ha marcado 3 goles y ha dado 6 asistencias en los 45 partidos y 4.036 minutos que ha disputado con el Sporting Clube de Portugal.

La opción de Grimaldo sigue sobre la mesa del Atlético de Madrid

Por otro lado, Alejandro Grimaldo es otro de los objetivos que tiene el Atlético de Madrid para este mercado de fichajes de verano. El catalán está abierto a dejar el Bayer Leverkusen y puede salir bastante barato.

El club rojiblanco sabe que el precio del traspaso puede rondar entre los 10 y 13 millones de euros. Una cantidad que sí puede asumir no como con Marc Cucurella por el cual el Real Madrid va a desembolsar unos 60 millones de euros.

Alejandro Grimaldo, que ahora mismo está centrado en el Mundial 2026 que está disputando con la Selección Española, tiene como preferencia el volver al fútbol español después de muchas temporada en Portugal o Alemania.