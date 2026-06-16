El Atlético de Madrid se aferra a la alternativa de Grimaldo

Los colchoneros trabajan para la incorporación del futbolista del Bayer Leverkusen para reforzar una posición de lateral izquierdo del que se le escapó Cucurella

El Atlético de Madrid tiene subrayado para este verano la idea de firmar a un lateral izquierdo para reforzar su plantilla. Una vez que Marc Cucurella acabó en el Real Madrid, la entidad colchonera activó una alternativa que nunca terminó de desechar y que es Alejandro Grimaldo. Un movimiento que se ha intensificado para intentar que el futbolista se ponga a las órdenes de Diego Pablo Simeone.

Evidentemente los números de la operación económica de Grimaldo son inferiores a los de Cucurella. Una situación que el Atlético de Madrid quiere aprovechar para hacerse con un futbolista que también desea regresar a España después de un largo periplo fuera de la competición española.

Grimaldo acaba contrato con el Bayer Leverkusen el próximo verano

Además el Atlético de Madrid cuenta con una ventaja extra. Grimaldo acaba contrato el próximo verano, en junio de 2027, por lo que el Bayer Leverkusen está en la tesitura de renovarlo o venderlo ahora, si quiere recibir alguna cantidad por el lateral izquierdo. Feliz en Alemania pero queriendo regresar a España, la idea de la renovación no es la que tiene en mente el jugador.

El Atlético de Madrid podría ofrecerle a Grimaldo un contrato de tres o cuatro temporadas, con distintas opciones, para seducir al futbolista que en estos días se encuentra concentrado con la selección española disputando el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá. También pondría sobre la mesa una cantidad de diez millones de euros para el Bayer Leverkusen.

La intención del Atlético de Madrid es intentar acelerar la operación. No quiere que la intromisión de algún otro club, como sucedió con la inesperada aparición del Real Madrid con Cucurella, dé al traste con la operación para que Grimaldo, a sus 30 años, regresa a España de la mano del equipo colchonero.

Grimaldo marcó 14 goles y dio 12 asistencias con el Bayer Leverkusen la pasada temporada

La vigencia de Grimaldo y los números avalan al lateral izquierdo por lo hecho con el Bayer Leverkusen la pasada temporada. El valenciano participó en un total de 46 partidos con los alemanes entre las distintas competiciones. Con 14 goles y 12 asistencias, el jugador demuestra que se trata de un lateral izquierdo de marcado carácter ofensivo, capaz de aportar también al ataque con su pierna zurda.

Sin duda el Atlético de Madrid necesita refuerzos en el lateral izquierdo, una de las posiciones donde la temporada pasada más se notó la falta de efectivos. Ahí Simeone prácticamente no tuvo alternativas a Matteo Ruggeri, quien cumplió pero no ofreció ese perfil ofensivo que sí podría encontrar el equipo si finalmente acaba llegando Grimaldo. En ocasiones el técnico también tiró de Nico González, cuyo futuro está en el aire en estos momentos.

El trabajo del Atlético de Madrid para firmar en el lateral izquierdo podría incluso tratarse para dos efectivos y no sólo uno. Eso podría implicar la salida de Ruggeri quien sigue teniendo cartel en Italia y podría ser una opción para varios equipos, si finalmente el equipo entrenado por Simeone se decantara por darle una salida.