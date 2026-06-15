La postura de Lenglet ante las conversaciones Real Sociedad - Atlético de Madrid

El club txuri urdin busca un central con el que reforzar su plantilla de cara a la próxima temporada tras la salida de Caleta-Car. El equipo rojiblanco le ofrece la posibilidad de hacerse con los servicios del francés el cual no entra en los planes de su entrenador Diego Pablo Simeone

La Real Sociedad va a incorporar, al menos, a un central durante este mercado de fichajes de verano para reforzar esa posición de cara a la próxima temporada en donde el club txuri urdin va a disputar un total de cuatro competiciones oficiales. La marcha de Duje Caleta-Car, no ha ejecutado la opción de compra que tenía sobre él la Real Sociedad, ha dejado un vacío que hay que rellenar. Son muchos los nombres que han sido relacionados en las últimas semanas, siendo el último de ellos el de Clément Lenglet, del Atlético de Madrid. Una operación que no está, de momento, ni siquiera cerca de culminarse.

Clément Lenglet no está por la labor de salir del Atlético de Madrid

La Real Sociedad está peinando el mercado de fichajes en busca de un central que mejore la demarcación del equipo que entrena Pellegrino Matarazzo. Son muchos los jugadores los que han sido relacionados en las últimas semanas con el club vasco, algunos con menos caché, como el de Nino, del Zenit San Petersburgo, y otros con más cartel, como el de Sead Kolasinac, de la Atalanta, pero el más sonoro es el de Clément Lenglet.

El Atlético de Madrid no cuenta con Clément Lenglet y ha puesto el nombre del francés sobre la mesa de la Real Sociedad para así solucionarse ambos un problema. El club rojiblanco no ha acabado nada satisfecho con el nivel que ha dado el defensa, siendo por ello por lo que lo ha declarado transferible. Lenglet sólo ha disputado 24 partidos y 1.694 minutos esta última temporada, perdiendo protagonismo e importancia con el paso de las semanas.

A Lenglet le quedan dos años más de contrato, hasta el 30 de junio de 2028, y el Atlético de Madrid quiere darle salida, principalmente, por su alto salario además de por su rendimiento al nivel no exigido.

A pesar de ello, la operación no está ni mucho menos cerca de darse a pesar de que la Real Sociedad no ha respondido a este ofrecimiento del Atlético de Madrid. Básicamente porque Clément Lenglet, actualmente, no está por la labor de salir del club rojiblanco tal y como ha informado la Cadena SER.

El plan de la Real Sociedad para la posición de central

La Real Sociedad cuenta actualmente con tres centrales de cara a la próxima temporada una vez se han confirmado las salidas de Aritz Elustondo y de Duje Caleta-Car. Pellegrino Matarazzo tiene en la posición a Igor Zubeldia y a Jon Martín con dos futbolistas fijos teniendo que decidir si se queda con Jon Pacheco que vuelve tras una temporada cedido en el Deportivo Alavés.

De este modo, al menos, un central va a fichar la dirección deportiva liderada por Erik Bretos que quiere elevar el nivel de una de las posiciones más débiles del equipo en la pasada temporada, no en vano fue la más goleada en LaLiga con 61 tantos recibidos. Una tara que quiere solucionar la Real Sociedad con el fichaje de un central bueno y que de consistencia y seguridad a una defensa que necesita mejorar.