El Ajax, cerca de fichar a uno de los canteranos del Atlético de Madrid: Jano Monserrate

El atacante del filial del Atlético de Madrid tiene contrato hasta el 30 de junio de 2027, pero su pérdida de importancia en el club rojiblanco durante la pasada temporada hace que todas las partes estén abiertas a separar sus caminos

El Atlético de Madrid está cerca de dar salida a uno de sus canteranos más prometedores, Jano Monserrate, el cual ha ido perdiendo protagonismo durante el paso de la temporada pasada lo que hace que tanto el club rojiblanco como el propio jugador vean con buenos ojos separar sus caminos. Jano Monserrate tenía sobre la mesa la posibilidad de seguir en el fútbol español, concretamente al Córdoba CF de Segunda división, pero todo hace indicar que al final su destino será el Ajax de Ámsterdam de la Eredivisie de Países Bajos.

Jano Monserrate, cerca de marcharse traspasado al Ajax

A sus 20 años de edad, Jano Monserrate está a punto de dar un cambio en su carrera deportiva ya que el futbolista está a la espera de que Atlético de Madrid y Ajax terminen de llegar a un acuerdo para su traspaso según informa el compañero Matteo Moretto.

Las conversaciones entre el Atlético de Madrid y el Ajax de Ámsterdam están bastante avanzadas y se está puliendo los últimos flecos como la cantidad definitiva más el porcentaje que se quedaría el club rojiblanco el cual tiene como objetivo guardarse las espaldas en caso de que su canterano se convierta en un mejor futbolista en el equipo neerlandés. En ese escenario, el Atleti podría obtener más dinero por Jano Monserrate cuando se produjera un nuevo traspaso en el futuro.

Si llega al Ajax, Jano Monserrate contará con el respaldo de Míchel Sánchez quien es el nuevo entrenador del histórico club neerlandés lo que le puede dar muchas opciones de tener minutos.

Jano Monserrate cuenta también el interés del Córdoba CF de Segunda división, quien no puede competir contra uno de los clubes más importantes de Europa como es el Ajax.

Jano Monserrate, de más a menos durante la temporada del filial del Atlético de Madrid

Jano Monserrate ha firmado una temporada en la que claramente ha ido de más a menos en el filial del Atlético de Madrid que ha competido en el Grupo 2 de Primera RFEF. El atacante disputó un total de 31 partidos y 1.452 minutos en los que marcó dos goles y no dio asistencias. Sin embargo, el canterano del club madrileño fue perdiendo importancia no jugando los últimos encuentros.

Una falta de minutos que le fue lastrando también a la hora de entrar en el primer equipo entrenado por Diego Pablo Simeone con el que jugó 2 partidos de LaLiga y 21 minutos. Jano Monserrate además tuvo participación en los últimos encuentros ligueros del Atlético de Madrid en donde Simeone tiró de muchos canteranos para dar descanso a los titulares a los cuales reservaba para la final de la Copa del Rey y las rondas finales de la UEFA Champions League.