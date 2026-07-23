Raúl de Tomás, apartado del Rayo Vallecano a un año de ser libre

El delantero pasó el reconocimiento médico en Vallecas tras contactar él mismo con el club, que ya le comunicó que no cuenta con sus servicios para la próxima temporada bajo las órdenes de Beñat San José

El 15 de julio debía marcar el regreso de Raúl de Tomás al Rayo Vallecano. Ocho días después, el delantero continúa sin incorporarse a los entrenamientos del primer equipo pese a mantener contrato con la entidad hasta junio de 2027.

El club ya le ha trasladado que no entra en sus planes para la nueva temporada. El problema es que su salida aún no está resuelta y el jugador, después de pasar el reconocimiento médico, permanece a la espera de recibir instrucciones sobre dónde y cuándo puede ejercitarse.

Raúl de Tomás tuvo que contactar con el Rayo Vallecano

La reincorporación estaba inicialmente fijada para el pasado miércoles 15 de julio. El delantero había preparado su regreso con esa fecha en mente, pero no acudió a las instalaciones provisionales de Fuenlabrada, donde el equipo había comenzado la pretemporada.

La ausencia generó dudas sobre la actitud del futbolista. Sin embargo, según publica Diario AS, nadie del Rayo se había puesto en contacto con él para concretar el lugar y la hora del reconocimiento médico ni para comunicarle el plan de entrenamientos. Fue su entorno quien tomó la iniciativa y llamó a la entidad para aclarar la situación.

De Tomás terminó sometiéndose a las pruebas médicas correspondientes. Desde entonces, no ha vuelto a recibir indicaciones para incorporarse al grupo dirigido por Beñat San José, contratado este verano para iniciar una nueva etapa en el banquillo de Vallecas tras la salida de Íñigo Pérez.

El Rayo no cuenta con Raúl de Tomás, pero su contrato sigue vigente

La postura deportiva del club está definida. El atacante sabe que no forma parte de los planes para la campaña 2026/27, aunque su vínculo contractual seguirá en vigor durante una temporada más.

Su entorno sostiene que el futbolista desea entrenarse mientras se resuelve el futuro. Las dos salidas principales pasan por encontrar un equipo dispuesto a asumir su incorporación o negociar una rescisión que le permita elegir destino como agente libre.

El escenario obliga a las partes a encontrar una solución durante el mercado estival. Mantener durante meses a uno de los jugadores con mayor salario de la plantilla sin participación deportiva no beneficiaría al Rayo, mientras que De Tomás necesita recuperar continuidad después de varias temporadas marcadas por las lesiones, las ausencias y la falta de protagonismo.

La cesión al Al Wakrah tampoco reactivó su carrera

El madrileño regresó este verano después de una experiencia breve en Qatar. El Al Wakrah había conseguido su cesión en 2025, pero la relación terminó de manera anticipada durante el mercado invernal y el delantero permaneció sin competir desde febrero.

Su intención inicial era volver a Vallecas y tratar de convencer al nuevo cuerpo técnico. Días antes de la fecha prevista para su reincorporación publicó incluso una imagen con la camiseta franjirroja, gesto interpretado como una señal de predisposición para iniciar otra oportunidad.

La respuesta del club ha cerrado prácticamente esa vía. Beñat San José comenzó la pretemporada sin el atacante y el Rayo considera que su etapa deportiva está agotada, aunque todavía debe gestionar el último año de contrato.

Raúl de Tomás: de fichaje récord a problema pendiente en Vallecas

La situación contrasta con la primera etapa de Raúl de Tomás en el equipo. Entre 2017 y 2019 marcó 38 goles en 66 partidos, fue decisivo en el ascenso a Primera y se convirtió en uno de los delanteros más importantes de la historia reciente del club.

Su regreso en 2022 generó una enorme expectación y supuso la inversión más elevada realizada por el Rayo. El delantero firmó hasta 2027, pero nunca recuperó aquella versión: anotó cuatro goles en 19 encuentros durante su primera campaña y dos en 28 apariciones en la siguiente. En la 2024/25 apenas pudo participar debido a sus problemas físicos y personales.

De Tomás llegó a reconocer antes de marcharse a Qatar que no había estado a la altura de las expectativas. También explicó que había atravesado un periodo de agotamiento mental y que necesitó alejarse temporalmente del fútbol para recuperar su bienestar.

Ahora el conflicto ya no consiste en convencer al entrenador. El Rayo debe decidir cómo gestionar a un futbolista al que ha descartado, pero que conserva todos los efectos de su contrato hasta 2027.

La fecha de regreso pasó sin instrucciones, el reconocimiento médico ya se completó y la puerta del primer equipo permanece cerrada. Solo falta encontrar una salida que evite que el último año de Raúl de Tomás en Vallecas transcurra completamente al margen del césped.