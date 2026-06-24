La incógnita de Beñat San José con Raúl de Tomás en su regreso al Rayo Vallecano

Raúl de Tomás vuelve al Rayo Vallecano tras una cesión fallida en Catar, y lo hace como una duda real para Beñat San José. Seis meses sin jugar, competencia dura en ataque y un futuro que apunta a decidirse durante la pretemporada

Raúl de Tomás debe volver a la disciplina del Rayo Vallecano, una vez finalizada su cesión con Al-Wakra. El delantero de 31 años es uno de los nombres propios que tiene en mente Beñat San José, que decidirá su futuro en los próximos días. El jugador, al conocer que no entraba en los planes de Iñigo Pérez la próxima temporada, buscó cerrar su nuevo destino, siendo Catar su segunda salida de España en su carrera profesional.

En este sentido, Raúl de Tomás vuelve a España siendo una incógnita para Beñat San José, ya que no juega desde el pasado mes de enero por una lesión que le ha impedido ponerse la camiseta del Al-Wakra en los encuentros restantes. Además, el Rayo Vallecano cuenta con diferentes perfiles en la parcela ofensiva, como son Sergio Camello, Alemao y Jorge de Frutos, por lo que el técnico vasco podría dejar clara sus ideas.

Raúl de Tomás regresa al Rayo Vallecano siendo un duda real

Raúl de Tomás cierra su cesión en el Al Wakra firmando siete goles en 15 partidos. Su último tanto fue el del pasado 31 de octubre frente al Qatar SC, además de llevar casi seis meses sin vestirse de corto en un partido oficial. Por ello, el delantero llega al Rayo Vallecano siendo una incógnita real, sobre todo por su estado físico y si podría entrar en los planes de Beñat San José durante los encuentros de pretemporada.

Por otro lado, cabe recordar que Raúl de Tomás tampoco tuvo continuidad en sus dos últimas campañas en el Rayo Vallecano, desde su regreso en 2022 procedende del Espanyol. Los 19 y 25 encuentros que disputó en LaLiga en ambas temporadas posteriores hablan por sí solo. Beñat San José no quiso dar detalles en su presentación oficial, destacando tan solo que "hay un equipo muy potente, da gusto verles jugar".

La competencia en el Rayo Vallecano crea un problema a Raúl de Tomás

Además, Raúl de Tomás regresará al Rayo Vallecano con una fuerte competencia en la plantilla. Beñat San José podrá disponer de jugadores de la talla de Alemao, Camello, Jorge de Frutos o incluso otros perfiles como el de Isi Palazón o el de Fran Pérez, que finaliza contrato a final de este mes. Además, Ilias Akhomach, que fue importante con Iñigo Pérez, vuelve al Villarreal tras terminar su cesión con el conjunto franjirrojo.

Esto le suma un nuevo problema a la vuelta de Raúl de Tomás en el Rayo Vallecano, que está en plena reconstrucción tras la llegada del nuevo entrenador y la complicada salida de Iñigo Pérez. En cualquier caso, el delantero de 31 años podría tomar la decisión de buscar una nueva aventura fuera del panora ma europeo, aunque todo dependerá de sus sensaciones con Beñat San José durante la pretemporada.

Raúl de Tomás encara su sexta temporada en Vallecas

Raúl de Tomás, que tuvo participación goleadora en Arabia, afronta la que podría ser su sexta temporada en el Rayo Vallecano. El delantero ha ido de menos a más, con más protagonismo en la campaña 2017/2028, dónde incluso llegó a anotar 24 goles en 32 partidos en Primera División, algo menos que los catorce tantos que firmó en la 2018/2019 en 33 encuentros que disputó. Tras ello, en la 2022/2023 se quedó en tan solo cuatro.

Sin embargo, el hecho de que Iñigo Pérez haya salido del Rayo Vallecano le puede abrir una nueva puerta a Raúl de Tomás, ya que Beñat San José podría ser del agrado del futbolista madrileño. Por otra parte, el club podría estudiar la opción de fichar un nuevo delantero para la plantilla franjirroja, ya que la falta de gol ha sido uno de los problemas de un equipo que ha acabado en la octava posición de la tabla, fuera de puestos europeos.

El Rayo Vallecano, ya con nuevo entrenador, mira además al futuro de diferentes jugadores de la plantilla, sobre todo de los que acaban contrato a finales de este mes. Por distintas situaciones de contrato, acaban en principio, su vinculación con el conjunto franjirrojo los siguientes jugadores: Ilias Akhomach, Abdul Mumin, Luiz Felipe, Carlos Martín, Gerard Gumbau y 'Pacha' Espino.