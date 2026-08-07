El Rayo Vallecano hace oficial el acuerdo por Kumbulla con la Roma

El central albanés llega cedido desde la Roma en busca de recuperar sensaciones tras un año marcado por las lesiones en el Mallorca y cesiones en el Espanyol y Sassuolo

El Rayo Vallecano ha anunciado la llegada de Marash Kumbulla procedente de la Roma. El central de Albania encadena su cuarta cesión tras pasar anteriormente por las filas del Sassuolo, Espanyol y Mallorca, que ha descendido a Segunda División. Los problemas musculares, principalmente, la temporada pasada, le han dejado fuera de los terrenos de juego en gran parte del curso, por lo que espera volver a su mejor nivel.

Marash Kumbulla se suma a los fichajes que el Rayo Vallecano ya hizo oficial, como fueron las compras de Jozhua Vertrouwd y Nobel Mendy, que jugaron cedidos la pasada campaña en el conjunto de Iñigo Pérez. Por ello, Beñat San José ya cuenta con otro refuerzo para la parcela ofensiva, sobre todo tras las salidad en este mercado de fichajes de Luiz Felipe o Pacha, que tuvieron protagonismo el curso anterior en el club franjirrojo.

Experiencia para la defensa de Beñat San José en el Rayo Vallecano

Marash Kumbulla viene de disputar diez partidos con el Mallorca la pasada campaña, entre LaLiga EA Sports y Copa del Rey, debido a las diferentes lesiones musculares que sufrió a lo largo del curso. De hecho, el central lleva sin jugar un encuentro oficial desde el pasado doce de abril, cuando se enfrentó precisamente al Rayo Vallecano en un encuentro del campeonato doméstico. Algo muy diferente a su etapa en el Espanyol.

Para Manolo González fue indiscutible Marash Kumbulla en el Espanyol en la temporada 2024/2025, alcanzando treinta y cinco de los treinta y ocho partidos de LaLiga EA Sports. Además, el jugador de Albania tuvo participación goleadora, anotando tres tantos, además de recibir diez tarjetas amarillas. El central es conocedor del campeonato en España, por lo que no tendrá problemas con su adaptación en el Rayo Vallecano.

Marash Kumbulla ya pone fecha a su debut con el Rayo Vallecano

A la espera de las sensaciones de Marash Kumbulla, que viene de sufrir una lesión en el tramo final de la pasada temporada, el jugador podría debutar el próximo sábado quince de agosto en el estreno del Rayo Vallecano en LaLiga EA Sports, frente al Sevilla en el Sánchez-Pizjuán. El debut del albanés con el cuadro franjirrojo se podría dar con el equipo de Luis García Plaza, a la espera de la decisión que tome Beñat San José.

En cualquier caso, Marash Kumbulla está ante una nueva oportunidad de tener continuidad en su carrera deportiva, tras su paso por equipos como el Verona, así como sus filiales, la Roma, tres temporadas, Sassuolo, Espanyol y Mallorca. Las dudas con su fichaje son reales, dado el grave problema del central con las lesiones, pero en el Rayo Vallecano espera recuperar forma con Beñat San José al frente.

Kumbulla podría coincidir con Álex Moreno, del interés en el Rayo Vallecano. El lateral del Girona podría buscar un nuevo equipo tras el descenso del conjunto catalán a Segunda División. Además, la inminente salida de Pep Chavarría podría hacer que Beñat San José pide el fichaje urgente de un lateral izquierdo, sobre todo sabiendo la cercanía con respecto al comienzo de LaLiga EA Sports.

Comunicado oficial Rayo Vallecano anunciando el fichaje de Kumbulla

De esta manera, el Rayo Vallecano ha anunciado la llegada de Kumbulla, con el que ya alcanzó un acuerdo:

Marash Kumbulla es oficialmente nuevo jugador del Rayo Vallecano. Llega cedido por la AS Roma, hasta final de temporada.

Formado en las categorías inferiores del Hellas Verona, Marash Kumbulla se consolidó en la Serie A antes de dar el salto a la AS Roma en 2020. El central albanés cuenta con experiencia en el fútbol italiano y español, tras pasar también por Sassuolo, Espanyol y Mallorca.

Internacional absoluto con Albania desde 2019, Kumbulla ha disputado más de una veintena de encuentros con su selección y formó parte del equipo que participó en la Eurocopa 2024. A sus 26 años, llega al Rayo Vallecano.

¡Bienvenido, Marash!