Luz verde a Isi Palazón tras la dura sanción que recibió en LaLiga

El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha suspendido cautelarmente la sanción al delantero del Rayo Vallecano, por lo que podrá estar disponible para el estreno de LaLiga EA Sports, que será ante el Sevilla en el Sánchez-Pizjuán

Isi Palazón fue sancionado con un total de siete partidos por la tarjeta roja que vio el pasado 26 de abril en el encuentro contra la Real Sociedad. El jugador se dirigió al colegiado de dicho partido, José Luis Guzmán, con las siguientes palabras: "Sinvergüenza", tal y como apuntó el árbitro en el acta del choque en Vallecas. Tras ello, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid le ha suspendido cautelarmente la sanción al delantero.

Isi Palazón ha cumplido cinco de los siete partidos que recibió de sanción, sin poder jugar contra el Getafe, Girona, Valencia, Villarreal y Alavés. Sin embargo, el delantero ya tendría luz verde para jugar en LaLiga EA Sports los siguientes partidos, por lo que Beñat San José tendría un refuerzo de lujo para la visita del Sevilla al Sánchez-Pizjuán y al encuentro en Vallecas frente al Alavés, pendiente de la disponibilidad del estadio franjirrojo.

Isi Palazón, refuerzo de lujo para Beñat San José en el arranque de LaLiga

Isi Palazón no dio crédito al número de partidos que recibió de sanción tras su incidente en el duelo ante la Real Sociedad en Vallecas del pasado mes de abril: "Estaba con mi pareja comiendo en casa, porque entrenamos después, y ni comí cuando me llamó el delegado para informarme. Me dijo, Isi, 7. Y dije, sí, claro, yo llevo el 7. No, no, Isi, que siete partidos. Esto es una vergüenza. Me parecía que lo que pasó, pues, era así".Sin embargo, Isi Palazón no dudó en pedir disculpas tras lo ocurrido, por la imagen que dio ante los aficionados, siendo además una importante baja para el Rayo Vallecano en la recta final de la pasada temporada: "No me gustó cómo reaccioné. Pido disculpas a los niños, que son los que luego se ven reflejados en las cosas que hacemos dentro del campo".

La RFEF deja clara las sanciones en casos como el de Isi Palazón

LA RFEF lo explica de la siguiente manera: "En consecuencia, los hechos descritos integran, de un lado, una protesta constitutiva de infracción del artículo 127 del Código Disciplinario de la RFEF, sancionable con suspensión por dos partidos; y, de otro, una expresión insultante ("sinvergüenza") constitutiva de infracción del artículo 99 del mismo texto normativo, sancionable con suspensión por cuatro partidos".

Las reacciones no tardaron en llegar. Una de ellas fue la de Iñigo Pérez, entrenador del Rayo Vallecano la pasada temporada: " Que Isi reciba siete partidos de sanción me parece desmedido, desproporcionado e injusto. Hay que decirlo alto y claro. No se puede obviar. Aceptaremos lo que nos han dicho. Me consta que el club está poniendo todo de su parte para que esto se pueda reducir. Ojalá atiendan a razones porque es bastante claro".

La vuelta de Isi Palazón a LaLiga EA Sports ya tiene fecha

La disponibilidad de Isi Palazón es una gran noticia para el Rayo Vallecano. El delantero siempre ha sido fundamental en el equipo franjirrojo desde su llegada en 2019, clave para Iñigo Pérez y alcanzar la pasada campaña la final de la UEFA Conference League, que la terminó ganando el Aston Villa. Además, el jugador de 31 años ya ha tenido minutos con Beñat San José, tanto contra el Hearts, como ante el Charleroi e Ipswich.

Por ello, el hecho de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid le haya suspendido cauterlamente la sanción, como ha informado El Chiringuito, le abre las puertas de la titularidad para el once del encuentro ante el Sevilla del próximo sábado. Beñat San José, que ya cuenta con el fichaje de Kumbulla, tendrá un debut oficial complicado al frente del Rayo Vallecano, como es la visita al Sánchez Pizjuán.

Isi Palazón, que recibió una dura sanción, podría ser de la partida junto con otros teóricos titulares como Jorge de Frutos y Álvaro García, que también fueron importantes para los éxitos de la pasada temporada. Además, Unai López y Óscar Valentín podrían ser el doble pivote que forme Beñat San José en la mayoría de los partidos de LaLiga EA Sports, a la espera de la decisión que vaya tomando en cada jornada del campeonato.