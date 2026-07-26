La lesión de Rosier obliga a Osasuna a mirar al mercado de fichajes: estos son los candidatos

El equipo de Luis Miguel Ramis baraja alternativas de fichajes tras la lesión de Rosier, que sufre una rotura tras una lesión en el partido de pretemporada, con nombres como Kosta Nedeljković o Daniel Budesca en su agenda

La pretemporada de los clubes ya ha comenzado, celebrando ya varios enfrentamientos que sirvan de partidos preparatorios para coger ritmo de cara a la próxima campaña. Osasuna disputó su primero duelo contra el Racing de Santander, en un choque que se saldó con una buena victoria pero con una muy mala noticia. Valentin Rosier tuvo que ser sustituido debido a unas molestias y ahora su lesión preocupa en las filas de Luis Miguel Ramis.

El equipo rojillo iba por delante en el marcador en su primer amistoso de pretemporada cuando en el segundo tiempo Rosier notó unas serias molestias y tuvo que ser sustituido del terreno de juego. Ahora, tras las primeras pruebas médicas, se le ha diagnosticado al jugador francés una rotura muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha. Por ello, el club navarro pone sus ojos en el mercado de fichajes para encontrar posibles sustitutos.

La lesión de Valentin Rosier en pretemporada preocupa al Osasuna

El club que dirige Luis Miguel Ramis jugó este pasado viernes su primer duelo de pretemporada, que se saldó con una seria victoria frente al Racing pero con la lesión de Rosier. El defensa francés tuvo que ser sustituido en el segundo tiempo y encendió todas las alarmas. Tras las primeras pruebas se le ha diagnosticado una rotura muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha, aunque aún queda por comprobar su nivel de gravedad.

Lo que es seguro es que estará tres o cuatro semanas como mínimo de baja, comenzando desde hoy su recuperación, pero está pendiente de evolución para determinar el tiempo exacto que estará alejado de los terrenos de juego. En principio, está en duda para los primeros partidos de La Liga, pero el club tampoco sabe cuántos partidos más necesitará para volver a su mejor nivel, por lo que ya bajaran alternativas.

Los candidatos de Osasuna para el lateral derecho en el mercado de fichajes

Como siempre es mejor prevenir, los rojillos ya han buscado alternativas para cubrir la baja de Rosier, con varios nombres propios para reforzar el lateral derecho. El primero de ellos es Kosta Nedeljković, internacional con Serbia con sólo 20 años. Una operación que podría resolverse por 6 millones, teniendo en cuenta que pertenece al Aston Villa pero lo suelen ceder ante la falta de oportunidades en el equipo de Emery.

Más cerca, en La Liga Hypermotion, se han fijado en Álex Lizancos como incorporación al Sadar. El lateral de 22 años pertenece al Burgos, que ya se ha reforzado con cesiones de Primera. El jugador granadino ha sido muy destacado en la Segunda división, y la operación tendría un coste de 1,2 millones. El otro nombre que valoran es el de Daniel Budesca, que juega en el Villarreal B aunque ya ha debutado en el primer equipo. Sería la alternativa más barata, por 1 millón de euros.