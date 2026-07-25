Monchi sigue aligerando la plantilla y José Gragera ya tiene nuevo equipo

El club perico sigue haciendo hueco en la plantilla para los fichajes que ha prometido Monchi y ahora ceden al José Gragera, que continuará su progresión en la Liga Hypermotion reforzando al Burgos

El Espanyol se ha puesto las pilas en el mercado de fichaje y lleva varios movimientos consecutivos para hacer hueco en la plantilla. Monchi ha llegado al club perico para tomar el mando de la dirección deportiva y ha mostrado su ambición, por lo que ha prometido una revolución entre sus jugadores. A la espera de que lleguen los grandes fichajes, ya están abriendo hueco con múltiples salidas.

La última de ellas ha sido la de José Gragera, confirmada este mismo sábado 25 de julio, que va a poner rumbo a la Segunda división española. El jugador gijonés sale como cedido para incorporarse al Burgos, equipo en el que podrá tener muchos más minutos y que ya presume de un refuerzo de "jerarquía".

El Espanyol cede a José Gragera al Burgos y hace hueco para los nuevos fichajes

El club perico está haciendo una detallada planificación para escalar posiciones en La Liga el próximo curso, y en los planes de Monchi no entraba José Gragera, por lo que han conseguido darle salida. Algo que ya han hecho también con Antoniu Roca, que ha puesto rumbo al Mallorca. Por ello, ya han acordado una cesión que además permita abrir hueco a los próximos fichajes que planean.

El futbolista español, con contrato con el conjunto blanquiazul hasta el 30 de junio de 2028, saldrá cedido al Burgos para reforzar al equipo de Sergio Francisco la próxima temporada. Además, este acuerdo incluye una opción de compra por si quieren seguir teniendo al centrocampista en su plantilla para las siguientes campañas.

El Burgos presume del fichaje de José Gragera

La cesión de Gragrera supone un movimiento muy importante para el Burgos, que contará en su centro del campo con un jugador con experiencia tanto en Primera como en Segunda división, ya que la pasada temporada estuvo cedido en el Deportivo de A Coruña. Los blanquinegros se quedaron en la séptima posición de la clasificación, por lo que no pudieron pelear por el ascenso. Algo que tratarán de conseguir el próximo año, y ya tienen un nuevo refuerzo para ello.

"Gragera destaca por su movilidad, su agresividad competitiva, su dominio del balón y su capacidad en el juego aéreo. Un mediocentro preparado para aportar equilibrio, presencia física y personalidad a la sala de máquinas del equipo dirigido por Sergio Francisco" destaca el club en el comunicado oficial en el que presentan a su nuevo jugador.

"El Burgos CF incorpora así a un futbolista contrastado, en plena madurez deportiva y acostumbrado a competir en contextos de máxima exigencia. Un refuerzo llamado a elevar el nivel y la competitividad de la plantilla blanquinegra" concluyen sobre Gragera, que en los próximos días se unirá al equipo.