El ataque de Florentino Pérez a Enrique Riquelme: "La camiseta del Real Madrid no se mancha"

El presidente desde 2009 en su segunda etapa arremete contra su rival en las urnas y repara en el episodio con Jürgen Klopp

Florentino Pérez ha echado este sábado el cierre a su campaña electoral para las elecciones a la presidencia del Real Madrid. Un acto en el que ha lanzado duros ataques a Enrique Riquelme, su rival en las urnas este domingo 7 de junio. "La camiseta del Real Madrid no se mancha con mentiras y los símbolos no merece que los desprecien", ha manifestado.

Así, Florentino Pérez ha hecho un llamamiento y se ha acordado del pasado. "Tuvimos bastante con ese trienio negro de Ramón Calderón (2006-2009). Todos sabéis lo que se juega el Real Madrid. Tenemos que decidir si queremos eso o seguir construyendo una etapa de las más maravillosas del club, que es la de seguir ganando", ha comentado.

Florentino Pérez ataca a Enrique Riquelme con Jürgen Klopp

Uno de los capítulos en los que ha reparado Florentino Pérez para atacar a Enrique Riquelme ha sido el de Jürgen Klopp. "A ellos seguramente no les dé rubor pero anoche avanzan el nombre de un entrenador para hablar con él a partir del lunes y responde pocos minutos que ni se molesten", ha ido narrando para seguir: "Pero ¿no tenían uno cerrado al principio de la campaña? A estos señores les vale todo".

También ha recordado Florentino Pérez que entre sus dos etapas en la presidencia del Real Madrid llegaron un total de 67 títulos a las vitrinas de la entidad madridista: "Nadie ha ganado más y vamos a seguir ganando. Aquello que prometo lo hago y me he ganado credibilidad. No me presento con camisetas enrolladas para un presentador de un show. Seguiré trayendo a los mejores jugadores del mundo y lo primero que hay que hacer es no mentir al socio y respetarlo".

Florentino Pérez pone en un primer plano al socio del Real Madrid

Además, Floretino Pérez ha defendido el papel del socio en el Real Madrid. Todo en una campaña que ha estado muy presente, tanto por las críticas de Enrique Riquelme como por el hecho de que durante algunos días el modelo de club y una posible privatización fueran los temas sobre la mesa. "Es un club muy importante en la vida de todos nosotros y en la vida de la gente. Queremos defender lo que es nuestro. Estas elecciones demuestran que el socio es el único soberano y yo trabajo para defender la soberanía del socio y la democracia del club. Conmigo sería impensable una asamblea de la vergüenza como la que vivimos hace veinte años, cuando se colaron personas que no eran socias y ahora se presentan de nuevo algunas personas vinculadas en la otra candidatura", ha explicado el que fuera presidente hasta la convocatoria de las elecciones.

Por primera vez en 20 años más de una candidatura concurre a unas elecciones en el Real Madrid. No sucedía desde 2006 cuando fueron cinco y Ramón Calderón se impuso en las urnas. Ahora nuevamente ocurrirá con una jornada electoral que abrirá las urnas a las 9.00 horas en el Pabellón de Valdebebas hasta las 20.00 horas.