Diego Rico desata una puja en LaLiga entre Espanyol, Alavés y Elche tras salir del Getafe

El lateral izquierdo burgalés queda libre este verano y se convierte en una oportunidad de mercado para tres clubes que buscan experiencia inmediata en Primera división

Diego Rico abandona el Getafe CF y se convierte en una opción para RCD Espanyol, Elche CF y Deportivo AlavésIMAGO

Diego Rico ha entrado de lleno en el mercado de LaLiga. El lateral izquierdo, de 33 años, termina su etapa en el Getafe CF y aparece ya en la agenda de varios clubes de Primera división. RCD Espanyol y Deportivo Alavés pujan por su fichaje, mientras que el Elche CF también lo tiene controlado como opción para reforzar la banda, según informa Ángel García.

La situación contractual convierte al defensa burgalés en una pieza atractiva: llega libre, conoce la categoría y no necesita adaptación al fútbol español. En un mercado cada vez más caro para los laterales fiables, Diego Rico ofrece algo que cotiza mucho: rendimiento inmediato sin pagar un traspaso.

Diego Rico, una oportunidad libre tras su salida del Getafe

El Getafe ejecutó en 2024 la opción de compra por Diego Rico tras su llegada desde la Real Sociedad. El lateral firmó entonces hasta el 30 de junio de 2026, pero su ciclo en el Coliseum termina sin renovación y con varios equipos atentos a su situación.

No es un futbolista menor dentro del mercado nacional. Diego Rico acumula experiencia en LaLiga, ha competido en contextos exigentes y ofrece un perfil muy reconocible: lateral de recorrido, buen golpeo, oficio defensivo y capacidad para sostener partidos de alta intensidad.

Su edad puede generar debate, pero también explica el atractivo de la operación. A los 33 años, no llega como apuesta de futuro, sino como solución de presente. Para clubes que necesitan completar plantilla sin comprometer grandes cantidades en traspasos, el encaje es evidente.

El Espanyol busca experiencia para reforzar el perfil izquierdo

El Espanyol aparece como uno de los equipos más atentos. El conjunto perico, cuya dirección deportiva está encabezada por Monchi, necesita fortalecer una plantilla que finalmente sufrió más de lo esperado para lograr la permanencia. Ahí aparece Diego Rico, como una opción de mercado lógica por coste y experiencia.

El lateral conoce bien la competición y puede aportar una fiabilidad que no siempre se encuentra en jugadores libres. Además, su llegada permitiría al Espanyol ganar fondo de armario en una posición sensible, donde ha sufrido la salida de Carlos Romero, quien regresó al Villarreal tras su cesión.

El Alavés mira a Diego Rico para elevar competencia en Mendizorroza

El Deportivo Alavés también está en la carrera. El club de Mendizorroza suele moverse con prudencia en el mercado y Diego Rico encaja en ese tipo de fichaje que puede aportar rendimiento sin disparar el coste de plantilla.

La entidad babazorra ha establecido el equipo en un 3-5-2 desde la llegada de Quique Sánchez Flores, donde los carrileros sufren un gran desgaste físico. La llegada del burgalés supondría un recambio fiable para Rebbach, incluso generando debate sobre la titularidad.

El Elche de Bragarnik también coloca a Diego Rico en su agenda

El tercer actor es el Elche. El club ilicitano, que ya trabaja en la planificación tras asegurar la permanencia en la última jornada, mantiene a Diego Rico en su lista de posibles incorporaciones, a la espera de firmar a su nuevo técnico.

El interés tiene sentido dentro del contexto del Martínez Valero. El Elche busca consolidarse en Primera y necesita jugadores que reduzcan el margen de error. La continuidad en la categoría exige acertar con fichajes de rendimiento inmediato, especialmente en posiciones defensivas.

El Getafe pierde a un lateral con mercado en Primera

La salida de Diego Rico también deja una lectura para el Getafe. El club azulón ha iniciado una fase de remodelación y no renovar al lateral forma parte de ese cambio de ciclo. Después de varias temporadas con una plantilla muy marcada por perfiles veteranos, el club busca ajustar piezas y refrescar determinadas zonas para disputar la Conference League.

El riesgo de esas decisiones es evidente: un futbolista que ya no entra en tus planes puede seguir teniendo valor para rivales directos. Espanyol, Alavés y Elche no miran a Diego Rico por nostalgia, sino porque entienden que todavía puede competir en Primera.

Diego Rico decidirá entre proyecto, minutos y estabilidad

La puja por Diego Rico no apunta a resolverse solo por dinero. El lateral deberá valorar proyecto deportivo, minutos, duración del contrato y encaje personal. A esta altura de su carrera, elegir bien el contexto puede ser tan importante como la ficha.

Espanyol, Alavés y Elche comparten una necesidad parecida: reforzarse con cabeza, sumar experiencia y evitar errores en un mercado donde cada millón pesa. Diego Rico, libre tras salir del Getafe, se ha convertido en una opción posible para los tres.