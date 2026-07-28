Rodri pasa por el quirófano en plena negociación con el Real Madrid: el City confirma su operación

El capitán español ha sido intervenido con éxito de una cirugía menor en la espalda e iniciará ahora un breve periodo de rehabilitación mientras su futuro continúa en el aire, con el club blanco acelerando las gestiones para convertirle en el gran fichaje del centro del campo de José Mourinho

La 'operación Rodri Hernández' suma un nuevo capítulo que poco tiene que ver con las negociaciones entre el Manchester City y el Real Madrid, pero sí con el estado físico de un futbolista que se ha convertido en la gran prioridad de José Mourinho para reforzar la medular blanca. El conjunto inglés confirmó este martes que el internacional español ha sido intervenido con éxito de una cirugía menor en la espalda para solucionar unas molestias que venía arrastrando desde hace tiempo.

El propio Manchester City emitió un comunicado en el que explicó que el procedimiento se desarrolló con normalidad y que el centrocampista comenzará ahora un breve periodo de rehabilitación antes de reincorporarse a la disciplina del equipo.

Pese a la intervención, desde Inglaterra transmiten tranquilidad y confían en que Rodri pueda iniciar la temporada 2026/2027 sin mayores complicaciones, por lo que no se habla de un periodo de baja excesivo que pueda condicionar sus opciones de mercado, circunstancia que tampoco altera la hoja de ruta del Real Madrid, que mantiene intacto su interés por el vigente campeón del mundo con España.

Una operación menor que no cambia los planes del Real Madrid

La noticia llega en un momento especialmente delicado para el futuro del mediocentro madrileño. Durante las últimas semanas, el Real Madrid ha intensificado los contactos para intentar cerrar una incorporación que Florentino Pérez considera estratégica. José Mourinho ha trasladado a la dirección deportiva la necesidad de incorporar un organizador capaz de devolver el equilibrio al centro del campo tras las marchas de Toni Kroos y Luka Modric, y Rodri reúne todas las características que busca el técnico portugués.

La intervención quirúrgica no modifica esa planificación. En el Santiago Bernabéu entienden que se trata de una operación de escasa importancia destinada a eliminar unas molestias que el futbolista soportaba desde hace meses y que incluso no le impidieron completar un brillante Mundial con la selección española, donde volvió a demostrar por qué está considerado uno de los mejores centrocampistas del planeta.

Su elección como Balón de Oro del torneo terminó de reforzar la convicción que ya existía en Valdebebas y que pasa por Rodri como gran objetivo para liderar el nuevo proyecto madridista.

El City sigue intentando renovarlo

Mientras tanto, el Manchester City continúa intentando convencer al futbolista para ampliar un contrato que expira el 30 de junio de 2027. La entidad inglesa ya trasladó una importante propuesta de renovación al capitán 'citizen', aunque el centrocampista todavía no ha dado una respuesta. Esa incertidumbre ha abierto definitivamente la puerta al interés del Real Madrid, que considera este verano como una oportunidad única para acometer una operación que hace apenas un año parecía prácticamente imposible.

En el Etihad son conscientes de que, si Rodri mantiene su negativa a renovar, el margen de negociación irá reduciéndose conforme avance el tiempo, motivo por el que ambas entidades siguen buscando una fórmula que permita acercar posturas.

El aspecto económico sigue siendo el gran obstáculo

Aunque las conversaciones continúan avanzando, el precio del traspaso sigue siendo el principal escollo. El Manchester City continúa valorando a uno de sus futbolistas más importantes en torno a los 80 millones de euros, mientras que el Real Madrid considera que una operación razonable debería cerrarse por una cifra cercana a los 60 'kilos', aprovechando que al internacional español únicamente le resta un año de contrato.

Las diferencias existen, pero el clima entre ambas entidades continúa siendo positivo y ninguna de las partes da la negociación por rota. El Real Madrid ya habría alcanzado un entendimiento con el futbolista para un contrato de larga duración y ahora todos los esfuerzos se centran en acercar las posiciones con el conjunto inglés.