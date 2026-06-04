Monchi confirma sus planes en el mercado de fichajes del Espanyol: "Ahora es encajar piezas"

El director deportivo del Espanyol, firme en su apuesta por Manolo González, avisa de que al equipo "le falta un pelín de físico" y que toca ser "más agresivos en la planificación". Con la foto de la plantilla ya definida y con "muchos nombres para cada posición", los cedidos quedan en la rampa de salida en un verano decisivo

Monchi empieza asentar las bases del Espanyol que quiere ver a partir de la próxima temporada. Para ello, el director deportivo tiene claro el cambio que hay que hacer en la plantilla de Manolo González, sobre el que apuesta su total confianza pese a la mala vuelta que ha firmado el equipo en LaLiga.

En este sentido, Monchi ha sido tajante apuntando que a la plantilla "le falta un pelín de físico", destacando la necesidad de fichar un perfil que cumple con esas características. Por otro lado, el de San Fernando ha reconocido que tienen que "elevar absoluto y competitivo" del equipo que dirigirá Manolo González la próxima temporada, confirmando sus planes en un mercado de fichajes que parece tener mucho trabajo en el RCDE Stadium.

Monchi pone a los cedidos en la rampa de salida: "Deberán ganarse si su papel va a ser importante"

De esta manera, Monchi, en una entrevista con La Grada, ha confesado que "hay que hacer un cambio, tenemos que ser un pelín más agresivos en la planificación para ir modulando o modelando ese proyecto que queremos de futuro, pero no se puede cambiar de la noche a la mañana la plantilla entera, ni tampoco creo que sea necesario, porque hay jugadores que son válidos".

El director deportivo del Espanyol ha hablado también de los jugadores cedidos, que son un total de nueve, de cara a la planificación de la plantilla: "Un porcentaje importante va a estar en esa parrilla de salida en el inicio de temporada, luego deberán ganarse con su rendimiento si su papel va a ser más o menos importante. Cuando uno cede jugadores es por dos cosas, para liberar espacio o seguir creciendo y creo que en líneas generales es para estar satisfecho de como ha ido la cesión".

Monchi encaja piezas en el Espanyol: "Ya tenemos hecha la foto"

Además, Monchi, que tendría a Asensio como objetivo, comentó que tiene las ideas claras de cara al mercado de fichajes: "Creo que al equipo le falta un pelín de físico, Manolo está de acuerdo, vamos a intentarlo porque va a haber partidos que tenemos que ser más fuertes, tanto a balón parado, que nos falta un poco de talla, como a la hora de tener más consistencia. Tengo en la cabeza la idea, los números, tengo muchos nombres para cada posición".

Por ello, el de San Fernando, que cerró el debate con Manolo González, confirma que sus planes en los próximos meses: "Primero era reunirse con Manolo y decidir la planificación, luego los perfiles, luego reunirnos con los ojeadores y ver qué tenemos que pueda compaginar con esa idea. Ya tenemos hecha la foto, la planificación de la plantilla y los números, ahora es encajar piezas".

Monchi destaca que deben de "elevar el nivel absoluto y competitivo de la plantilla"

Uno de los que será parte de esa plantilla es Leandro Cabrera, con la renovación confirmada en el Espanyol. Sin embargo, hay varios puestos que debe trabajar Monchi en el mercado de fichajes, como es el lateral izquierdo, tras la salida de Carlos Romero al Villarreal. Misma situación con el resto de jugadores que estaban cedidos hasta final de temporada: Cyril Ngonge, Charles Pickel y Ramón Terrats.

Además de ello, Monchi valora que "hemos de elevar es el nivel absoluto, el nivel competitivo de la plantilla, tener 19 o 20 jugadores y que Manolo sufra a la hora de decidir el once, que las alineaciones no sean porque no tengo más, sino que tenga que quedarse fuera alguien que merece jugar".