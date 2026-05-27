Monchi resuelve sus primeros movimientos en el Espanyol: Cabrera, renovado hasta 2027

Monchi empieza a marcar el rumbo del Espanyol con la continuidad de Manolo González y la renovación de Cabrera hasta 2027, un líder que vuelve a ser clave tras una temporada de resistencia y ambición renovada: "Un añito más con esta camiseta, que para mí es un tremendo honor"

Monchi empieza a tomar el mando en la direccción deportiva del Espanyol. El director deportivo ya lo dejó claro en su presentación, apuntando que habrá salidas y entradas. Todo ello, parte de una planificación de la plantilla de la que formará parte seguro Manolo González, cuya continuidad se confirmó ayer martes.

Además, junto con Manolo González estará Leandro Cabrera como parte de la plantilla del Espanyol en la siguiente temporada. El club perico ha hecho oficial la renovación del central hasta 2027, un pilar en el equipo perico, que viene de jugar 37 de las 38 jornadas de LaLiga EA Sports. Su liderazgo en la plantilla le dejan como uno de los líderes a sus 34 años.

Cabrera celebra su renovación: "Un honor seguir un año más y cumplir el objetivo"

Cabrera, tras hacerse oficial su renovación con el Espanyol, ha comentado sus sensaciones tras prologar contrato con la entidad perica: "Estoy muy contento, muy feliz de que la temporada haya terminado bien para todos. Y un añito más con esta camiseta, que para mí es un tremendo honor", apuntaba un jugador que ha sido imprescindible para Manolo González a lo largo de la temporada.

El central del Espanyol se ha mostrado satisfecho por lograr la permanencia finalmente en Primera División, pese a haber estado en la segunda vuelta sin ganar durante 18 partidos seguidos: "Cumplimos el objetivo que nos marcamos y que la pretemporada que viene sea un proyecto ambicioso e intentad estar siempre a la altura", ha dicho el uruguayo sobre los nuevos aires del espanyolismo".

Cabrera agradece a la afición y mira al futuro: "Ilusión máxima esté Monchi o quién esté"

Cabrera ha hecho balance de la temporada, al igual que hizo Monchi ayer martes en rueda de prensa: "Lo he dicho muchísimas veces este año, la afición ha estado muchísimo con nosotros. Lo fácil era estar en la primera vuelta, pero la verdad es que en la segunda también nos han acompañado y con horarios espantosos que nos han dado".

El futbolista uruguayo agradece la confianza y el apoyo de la afición del Espanyol durante toda la temporada: "Y siempre rondando los treinta mil espectadores en casa, desplazándose también a lugares que no siempre eran fáciles... La gente se sacrifica mucho por recibir algo que no es material que es la alegría de poder ver ganar a tu equipo. Siempre muy agradecido y en deuda con la afición".

Por otro lado, Cabrera habló de Monchi, que debe de tomar más decisiones importantes: "La ilusión es la misma esté Monchi o quien esté. Siempre se ha de reconocer el trabajo que hizo Garagarza para confeccionar las tres últimas plantillas, la del ascenso y las dos permanencias. Ilusionante es todo y siempre es un desafío todas las temporadas y la que viene no va a ser una excepción".

Cabrera encara su octava temporada: líder atrás y decisivo en un Espanyol

Cabrera disputará su octava temporada al frente del Espanyol, tras haber jugado en esta un total de 37 partidos, en los que ha anotado hasta tres goles, siendo importante para el equipo. Sobre todo, el central uruguayo se ha beneficiado de una de sus mejores 'armas' como es el remate de cabeza, siendo de los mejores de LaLiga en este aspecto.

Pese a las dificultades que ha tenido el Espanyol en la segunda vuelta de la temporada, Leandro Cabrera ha sido de los más destacados en un equipo como el de Manolo González que ha pasado estar luchando por evitar el descenso a intentar entrar en puestos de Europa. Sin embargo, las dos únicas victorias que ha conseguido el conjunto perico en este año 2026 le ha dejado sin cumplir ese reto.