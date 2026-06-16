Álex Calatrava pasa de quedarse sin ascenso con el Castellón a ser objetivo de varios clubes de Primera

El máximo goleador del conjunto albinegro ha despertado el interés de equipos como el Espanyol, el Celta de Vigo u Osasuna, con los que sí podría competir en Primera División, y el Castellón ya ha puesto precio a su fichaje

El CD Castellón se ha quedado sin el ascenso. Después de pelear durante toda la temporada y conseguir meterse en los playoff, el equipo castellonense se tuvo que despedir del sueño de jugar en Primera División tras perder contra el Almería. Pero además, ahora se puede quedar también sin su máximo goleador, Álex Calatrava, al que pretenden varios equipos de La Liga. Por ello, ya le han puesto un precio para cerrar su marcha.

La parte positiva para el Castellón va a ser que, aunque se vaya a quedar sin su mejor goleador, va a sacar un gran beneficio por él. El centrocampista tiene contrato hasta 2029, por lo que como mínimo van a pagar la cláusula de rescisión. Pero su precio aumentará ante la alta demanda, con clubes interesados como el Celta de Vigo, Osanuna, Espanyol y el Deportivo de La Coruña, este último rival directo este año pero que sí ascenderá en la próxima temporada.

Espanyol, Osasuna o Celta de Vigo estudian el fichaje de Álex Calatrava, la gran estrella del Castellón

El centrocampista ofensivo ha sido uno de los jugadores clave para la pelea por el ascenso del Castellón. El delantero barcelonés ha anotado 15 goles, convirtiéndose en el máximo anotador del equipo, y ha repartido 8 asistencias en los 43 partidos que ha jugado esta temporada en la Liga Hypermotion. Unos números que han hecho que varios clubes de Primera División hayan puesto sus ojos en él.

De momento aún no hay una oferta formal por él, pero sí interés de varios equipos. Entre ellos sobresalen el Osasuna, Celta de Vigo y Espanyol, con gran respaldo económico, algo que necesitará el Castellón para volver a pelear por el ascenso a Primera el próximo año. Además, el club 'Orelluts' no va a poner fácil su salida, por lo que puede que los clubes de primera incluyan a algún jugador 'descarte' en la operación.

El Castellón pone precio al fichaje de Álex Calatrava y los clubes de Primera aprovechan la ganga

Álex Calatrava tiene contrato vigente con el Castellón, por lo que el precio mínimo que van a tener que pagar los clubes por su traspaso es la cláusula de rescisión. Pero esta es una auténtica ganga para un Primera, que tendrá que abonar 5 millones de euros por su fichaje. Sin embargo, la puja entre tantos clubes va a derivar en un aumento de precio para el que se quiera llevar a uno de los jugadores más completos y valiosos de la Segunda División. Por ello, su precio final puede rondar los 10 millones de euros.

Álex Calatrava sí puede 'ascender' a Primera División tras el fracaso del Castellón

Si finalmente se confirma su traspaso a alguno de estos equipos de La Liga, que es lo más normal que ocurra, el centrocampista si podrá competir en Primera División, un sueño que podía haber cumplido de la mano del Castellón pero que finalmente tendrá que emprender por sí solo después de la dolorosa derrota del conjunto albinegro en la semifinal de los playoffs.

Ese último billete para el ascenso se disputará entre su verdugo, el Almería, y el Málaga, que el próximo sábado 20 de junio se lo juegan todo a una carta tras el empate a cero en la ida de esta final.