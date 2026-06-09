Almería 3-2 Castellón: Remontada y clasificación directa a los playoffs de ascenso a Primera División

Stefan Dzodic, con un cabezazo en el minuto 94, clasifica al Almería en la final del playoff de ascenso a Primera División, por lo que los de Rubi se medirán al Málaga o Las Palmas en la eliminatoria, también a doble partido

Almería y Castellón se han visto las caras en el decisivo encuentro de semifinales del playoff de ascenso a Primera División. El conjunto de Rubi y el de Pablo Hernández se enfrentaron en el UD Almería Stadium tras el 1-1 que dejó el partido del pasado sábado en Castalia. Los dos equipos disputaron el partido más importante de la temporada, en el que es el número 44 para andaluces y valencianos

Por un lado, Rubí decidió empezar con el siguiente once inicial: Andrés Fernández, Chirino, Rodrigo Ely, Bonini, Alex Muñoz, Dzodiz, Lopy, Leo Baptistao, Sergio Arribas, Embarba y Miguel de la Fuente

Por otro lado, Pablo Hernández salió con los siguientes jugadores en la 'final': Matthys, Brignani, Alberto Jiménez, Sienra, Raúl Sánchez, Gerenabarrena, Barri, Cala, Pablo Santiago, Camara y Jakobsen.

Embarba firma un misil y desata la locura con el 1‑0 antes del descanso

El partido no tuvo un claro dominador en la primera parte, aunque el Castellón registró un 58% en la posesión de balón y el Almería el 42% restante. Además, las ocasiones estuvieron repartidas por parte de los de Rubi y los de Pablo Hernández, que tuvieron oportunidades para estrenar el marcador en el UD Almería Stadium. Sin embargo, ambos equipos mantenían la atención en no tener errores caros que costasen el encuentro.

Andrés Fernández y Matthys se hicieron grandes en cada balón que les llegaba a su área. No obstante, el meta del Castellón no pudo evitar el gran gol de Embarba en el minuto 41. El atacante del Almería recibe un balón de Lopy en banda izquierda, conduce y define dejando el esférico en la escuadra del equipo de Pablo Hernández. A los de Rubi se le ponía muy de cara clasificarse a la final de los playoff de ascenso a Primera División.

El Castellón revoluciona la eliminatoria en la segunda parte

El Castellón salió con otra actitud en la segunda parte, consciente de la necesidad de ver puerta cuanto antes. De esta manera, los mejores jugadores del conjunto de Pablo Hernández salieron a escena. Uno de ellos es Calatrava, que silenció el UD Almería Stadium con su gol en el minuto 57. El jugador de 25 años sorprende a Andrés Fernández y define, con un disparo desde el lateral, al palo corto, para poner el empate en el marcador.

La tensión del partido se vio reflejada en el terreno de juego, ya que el partido en ese momento se iba a la prórroga. No obstante, el Castellón, que venía de empatar, iba a seguir siendo mejor durante la segunda parte. Pablo Hernández y Rubi, mientras tanto, movieron considerablemente los banquillos. Por otro lado, Sienra puso la eliminatoria patas arriba con su gol en el minuto 69, que ponía a los valencianos en la final del playoff.

Dzodic entrega el regalo de la final de los playoffs de ascenso a Primera División al Almería

El encuentro fue una ida y vuelta en los minutos finales, con un Almería volcado buscando el segundo y el empate en el marcador. En este sentido, Alex Muñoz desató la locura en el feudo andaluz con su tanto en el minuto 80, tras peinar Miguel de la Fuente, para igualar la eliminatoria. Tras ello, Pablo Hernández efectuó un doble cambio, dando entrada a Lucas Alcázar y Suero.

La igualdad en el marcador se mantuvo durante los 90 minutos, pero Stefan Dzodic puso finalmente el gol de la victoria en el descuento del partido, dando al Almería la plaza en la final del playoff de ascenso a Primera División. Los de Rubi se clasifican y tendrán la oportunidad, a doble partido, de subir a LaLiga EA Sports, por lo que se enfrentarán a Málaga o Las Palmas.

- Ficha técnica

3 - UD Almería: Andrés Ferrnández; Chirino (Luna, m. 74), Ely, Muñoz; Lopy (Melamed, m. 74), Dzodic; Baptistao (Morcillo, m. 66), Arribas, Embarba (Arnau, m. 66), y Miguel (Thalys, m. 90).

2 - CD Castellón: Matthys; Santiago (Ronaldo, m. 67), Jiménez, Brignani, Sienra (Lucas Alcázar, m. 83); Calatrava, Barri (Álvaro, m. 95) Gerenabarrera (De Nipoti, m. 95), Raúl Sánchez (Suero, m. 83); Camara y Jakobsen.

Goles: 1-0, m. 40: Embarba. 1-1, m. 56: Calatrava. 1-2, m. 69: Sierna. 2-2, m. 79: Muñoz. 3-2, m. 94: Dzodic.

Árbitro: González Esteban, vasco, con el canario Trujillo Suárez en el VAR. Amonestó a Chirino (m. 36), Lopy (m. 65), Ely (m. 74) y Melamed (m. 95), de la UDA, y a Barri (m. 87), del Castellón.

Incidencias: Partido de vuelta de la primera eliminatoria del playoff de ascenso a Primera División disputado en el UD Almería Stadium, con 17.007 espectadores.